$ бажано!
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:42
+50грн !
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Додано: Вів 01 вер, 2020 13:14
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Pig Lives Matter
Додано: Вів 01 вер, 2020 19:33
Шота математика не сходится, или у них 10 месяцев в году[/quote]
4 месяца и отбиваете свой вклад(перед этим покупаем биток или ефир). 25% в месяц. Пока пирамидос начался и есть реальный шанс отбить вклад и приумножить[/quote]Потом расскажете сколько заработали[/quote]
За 11 дней доход составил 16.76% по одному из вкладов. Вывел уже на кошелек 10 баксов на биткоин кошелек и перевел на карту аваля
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Додано: Вів 01 вер, 2020 19:55
Re: Байки про банки і не тільки....
Отето потери по этому вывел..перевел скоко составили?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 01 вер, 2020 20:00
Re: Байки про банки і не тільки....
Комиссия qubittech 2.5% и комиссия trustee wallet 1.5%
Вывод от 10 usdt
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Додано: Вів 01 вер, 2020 21:22
в РБ неспокійно...
"Moody's поставило на пересмотр долгосрочные рейтинги четырех белорусских банков в связи с возможностью их понижения. Речь идет о Беларусбанке, Белинвестбанке (оба принадлежат государству), Белагропромбанке и БПС-Сбербанке (принадлежит Сбербанку)."
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 02 вер, 2020 12:28
Человек в Израиле хочет снять 100 шекелей со своей долларовой карты Универсал-банка.
Банкомат предлагает два варианта:
1. Оплата в шекелях. То есть - 100 шекелей.
2. Оплата в гривнах по курсу 8.5532. То есть - 855.32 гривны.
Какой вариант выбрать ? При каком варианте с карты спишется меньше долларов ?
Додано: Сер 02 вер, 2020 12:37
Не считал конкретный кейс, но принято считать, что всегда лучше выставлять локальную (местную) валюту, в данном случае шекели.
При выборе валюты эмитента, или других вариантов - залёт на DCC практически гарантирован
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 02 вер, 2020 12:58
Re: Байки про банки і не тільки....
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 02 вер, 2020 13:00
Ну понятно, что не в гривне. Если снимет шекели, то должен быть курс мпс.
А какие там комисси карты - хай смотрит свои тарифы
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