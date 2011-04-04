RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1015101610171018
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:19

  Stringer написав:
  mustbe написав:Человек в Израиле хочет снять 100 шекелей со своей долларовой карты Универсал-банка.
Банкомат предлагает два варианта:
1. Оплата в шекелях. То есть - 100 шекелей.
2. Оплата в гривнах по курсу 8.5532. То есть - 855.32 гривны.
Какой вариант выбрать ? При каком варианте с карты спишется меньше долларов ?

Ну понятно, что не в гривне. Если снимет шекели, то должен быть курс мпс.
А какие там комисси карты - хай смотрит свои тарифы

Шекели
Но Универсал отличался поднебесными комис за конвертацию, типа 3% даже с валютной
Ну и на комис конкретного АТМ спокойно может влететь
:(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32248
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2563 раз.
Подякували: 3772 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:40

  clientage написав:
  Stringer написав:
  mustbe написав:Человек в Израиле хочет снять 100 шекелей со своей долларовой карты Универсал-банка.
Банкомат предлагает два варианта:
1. Оплата в шекелях. То есть - 100 шекелей.
2. Оплата в гривнах по курсу 8.5532. То есть - 855.32 гривны.
Какой вариант выбрать ? При каком варианте с карты спишется меньше долларов ?

Ну понятно, что не в гривне. Если снимет шекели, то должен быть курс мпс.
А какие там комисси карты - хай смотрит свои тарифы

Шекели
Но Универсал отличался поднебесными комис за конвертацию, типа 3% даже с валютной
Ну и на комис конкретного АТМ спокойно может влететь
:(

Ну понятно, что тут четыре этапа попадалова - курс конвертации, комиссия за конвертацию, комиссия за снятие наличных и комиссия банкомата ;-)
Но шекели таки будет дешевле
Stringer
 
Повідомлень: 11397
З нами з: 23.01.13
Подякував: 329 раз.
Подякували: 1596 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1015101610171018
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
244 216264
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 16:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 84274
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 22079
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89028)
02.09.2020 13:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.