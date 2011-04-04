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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 02 вер, 2020 13:19
Stringer написав: mustbe написав:
Человек в Израиле хочет снять 100 шекелей со своей долларовой карты Универсал-банка.
Банкомат предлагает два варианта:
1. Оплата в шекелях. То есть - 100 шекелей.
2. Оплата в гривнах по курсу 8.5532. То есть - 855.32 гривны.
Какой вариант выбрать ? При каком варианте с карты спишется меньше долларов ?
Ну понятно, что не в гривне. Если снимет шекели, то должен быть курс мпс.
А какие там комисси карты - хай смотрит свои тарифы
Шекели
Но Универсал отличался поднебесными комис за конвертацию, типа 3% даже с валютной
Ну и на комис конкретного АТМ спокойно может влететь
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 02 вер, 2020 13:40
clientage написав: Stringer написав: mustbe написав:
Человек в Израиле хочет снять 100 шекелей со своей долларовой карты Универсал-банка.
Банкомат предлагает два варианта:
1. Оплата в шекелях. То есть - 100 шекелей.
2. Оплата в гривнах по курсу 8.5532. То есть - 855.32 гривны.
Какой вариант выбрать ? При каком варианте с карты спишется меньше долларов ?
Ну понятно, что не в гривне. Если снимет шекели, то должен быть курс мпс.
А какие там комисси карты - хай смотрит свои тарифы
Шекели
Но Универсал отличался поднебесными комис за конвертацию, типа 3% даже с валютной
Ну и на комис конкретного АТМ спокойно может влететь
Ну понятно, что тут четыре этапа попадалова - курс конвертации, комиссия за конвертацию, комиссия за снятие наличных и комиссия банкомата
Но шекели таки будет дешевле
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Stringer
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Додано: Сер 02 вер, 2020 14:40
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Ірина_
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