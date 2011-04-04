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mustbe написав:Человек в Израиле хочет снять 100 шекелей со своей долларовой карты Универсал-банка. Банкомат предлагает два варианта: 1. Оплата в шекелях. То есть - 100 шекелей. 2. Оплата в гривнах по курсу 8.5532. То есть - 855.32 гривны. Какой вариант выбрать ? При каком варианте с карты спишется меньше долларов ?
Ну понятно, что не в гривне. Если снимет шекели, то должен быть курс мпс. А какие там комисси карты - хай смотрит свои тарифы
Шекели Но Универсал отличался поднебесными комис за конвертацию, типа 3% даже с валютной Ну и на комис конкретного АТМ спокойно может влететь
mustbe написав:Человек в Израиле хочет снять 100 шекелей со своей долларовой карты Универсал-банка. Банкомат предлагает два варианта: 1. Оплата в шекелях. То есть - 100 шекелей. 2. Оплата в гривнах по курсу 8.5532. То есть - 855.32 гривны. Какой вариант выбрать ? При каком варианте с карты спишется меньше долларов ?
Ну понятно, что не в гривне. Если снимет шекели, то должен быть курс мпс. А какие там комисси карты - хай смотрит свои тарифы
Шекели Но Универсал отличался поднебесными комис за конвертацию, типа 3% даже с валютной Ну и на комис конкретного АТМ спокойно может влететь
Ну понятно, что тут четыре этапа попадалова - курс конвертации, комиссия за конвертацию, комиссия за снятие наличных и комиссия банкомата Но шекели таки будет дешевле
"Найбільший вплив на суму прибутку спричинили результати переоцінки фінансових інструментів на понад 76 млрд грн та процентні доходи у розмірі понад 15 млрд грн.
Водночас звертаємо увагу, що консолідований прибуток – це не прибуток до перерахування у державний бюджет.
Зобов’язання з перерахування Національним банком прибутку до розподілу до Державного бюджету 2021 року буде сформоване за підсумками всього 2020 року та оприлюднене навесні 2021 року", - зауважує Нацбанк.
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Це "Круте Піке" впродовж 325-ти серій" уже набридло. Краще постіть альтернативні ідеї для вкладень.
ВАС ПОЧУЛИ!!!
"Поворотний момент: Депозитні ставки припинили падати За останні два тижні максимальні ставки за вкладами у гривні та у валюті впали тільки в одному невеликому банку. Для порівняння: трохи більше місяця тому відсотки за вкладами «різала» кожна третя фінустанова. "