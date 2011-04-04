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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1015101610171018
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:19

  Stringer написав:
  mustbe написав:Человек в Израиле хочет снять 100 шекелей со своей долларовой карты Универсал-банка.
Банкомат предлагает два варианта:
1. Оплата в шекелях. То есть - 100 шекелей.
2. Оплата в гривнах по курсу 8.5532. То есть - 855.32 гривны.
Какой вариант выбрать ? При каком варианте с карты спишется меньше долларов ?

Ну понятно, что не в гривне. Если снимет шекели, то должен быть курс мпс.
А какие там комисси карты - хай смотрит свои тарифы

Шекели
Но Универсал отличался поднебесными комис за конвертацию, типа 3% даже с валютной
Ну и на комис конкретного АТМ спокойно может влететь
:(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 13:40

  clientage написав:
  Stringer написав:
  mustbe написав:Человек в Израиле хочет снять 100 шекелей со своей долларовой карты Универсал-банка.
Банкомат предлагает два варианта:
1. Оплата в шекелях. То есть - 100 шекелей.
2. Оплата в гривнах по курсу 8.5532. То есть - 855.32 гривны.
Какой вариант выбрать ? При каком варианте с карты спишется меньше долларов ?

Ну понятно, что не в гривне. Если снимет шекели, то должен быть курс мпс.
А какие там комисси карты - хай смотрит свои тарифы

Шекели
Но Универсал отличался поднебесными комис за конвертацию, типа 3% даже с валютной
Ну и на комис конкретного АТМ спокойно может влететь
:(

Ну понятно, что тут четыре этапа попадалова - курс конвертации, комиссия за конвертацию, комиссия за снятие наличных и комиссия банкомата ;-)
Но шекели таки будет дешевле
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:40

Нові вимоги до реклами банківських депозитів і кредитів поча

Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:36

ПРИБУТОК НБУ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ ЗРІС У 12,5 РАЗІВ - ДО 80 МЛРД ГРН
http://finbalance.com.ua/news/pributok-nbu-za-pershe-pivrichchya-zris-u-125-raziv---do-80-mlrd-hrn

"Найбільший вплив на суму прибутку спричинили результати переоцінки фінансових інструментів на понад 76 млрд грн та процентні доходи у розмірі понад 15 млрд грн.

Водночас звертаємо увагу, що консолідований прибуток – це не прибуток до перерахування у державний бюджет.

Зобов’язання з перерахування Національним банком прибутку до розподілу до Державного бюджету 2021 року буде сформоване за підсумками всього 2020 року та оприлюднене навесні 2021 року", - зауважує Нацбанк.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:21

ПУМБ розкажує про депозитні лайфхаки

https://new.minfin.com.ua/ua/pumb-deposits-4
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:25

  greenozon написав:ПУМБ розкажує про депозитні лайфхаки

https://new.minfin.com.ua/ua/pumb-deposits-4

до сраки ті лайфхаки з пумбовими 9% - податок
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alex2013a90
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:02

  klug написав:
  greenozon написав:Падаєм дальше

Це "Круте Піке" впродовж 325-ти серій" уже набридло. Краще постіть альтернативні ідеї для вкладень.



ВАС ПОЧУЛИ!!!


"Поворотний момент: Депозитні ставки припинили падати
За останні два тижні максимальні ставки за вкладами у гривні та у валюті впали тільки в одному невеликому банку. Для порівняння: трохи більше місяця тому відсотки за вкладами «різала» кожна третя фінустанова. "

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... tavki-209/
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:03

Сьогодні - свіже рішення щодо зміни (чи не зміни) облікової ставки НБУ


+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:05

Re: Байки про банки і не тільки....

Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 6%.
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:20

  greenozon написав:ПУМБ розкажує про депозитні лайфхаки

https://new.minfin.com.ua/ua/pumb-deposits-4

Лайфхак пумбу от меня: солнце встаёт на востоке, трава зелёная, вода мокрая - верните 12% на свободный депозит
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