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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 03 вер, 2020 17:48
І хто зможе наразі переплюнути Форвард 12,5% на рік, з щомісячкою? Чекаю 18%+ - і готовий кохатися з будь-яким банчиком)
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jay2004
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Додано: Чет 03 вер, 2020 19:08
jay2004 стремно под 12.5% на год, если курс просядет до 30, то это будет попадалово... правда и непонятно что от осени ждать
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omb
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Додано: Чет 03 вер, 2020 19:14
omb написав:jay2004
стремно под 12.5% на год, если курс просядет до 30, то это будет попадалово... правда и непонятно что от осени ждать
12,5% - це просто орієнтир, наразі. Звісно, що до Нового року тишком спостерігаємо (поповнюючи стовби) і виглядаємо 18+%
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jay2004
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Додано: Чет 03 вер, 2020 20:05
jay2004 написав:
переплюнути Форвард 12,5% на рік, з щомісячкою?
там по поповненню повна **ка
іменно на річний, усі решта - норм
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greenozon
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Додано: Чет 03 вер, 2020 22:39
greenozon написав:flysoulfly
12% на залишок (коко в форварда) зараз самий жирр
9% на залишок
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pret
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Додано: Чет 03 вер, 2020 23:00
pret
pret написав: greenozon написав:flysoulfly
12% на залишок (коко в форварда) зараз самий жирр
9% на залишок
, вы совсем не в теме и не правы, по КК форвада начисляют 12% если там держать свои деньги, о чем выше и написали
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Lost
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