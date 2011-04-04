|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 03 вер, 2020 17:48
І хто зможе наразі переплюнути Форвард 12,5% на рік, з щомісячкою? Чекаю 18%+ - і готовий кохатися з будь-яким банчиком)
Отримай бонус при оформленні карток:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2379
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 вер, 2020 19:08
jay2004 стремно под 12.5% на год, если курс просядет до 30, то это будет попадалово... правда и непонятно что от осени ждать
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1992
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 вер, 2020 19:14
omb написав:jay2004
стремно под 12.5% на год, если курс просядет до 30, то это будет попадалово... правда и непонятно что от осени ждать
12,5% - це просто орієнтир, наразі. Звісно, що до Нового року тишком спостерігаємо (поповнюючи стовби) і виглядаємо 18+%
.
Отримай бонус при оформленні карток:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2379
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 вер, 2020 20:05
jay2004 написав:
переплюнути Форвард 12,5% на рік, з щомісячкою?
там по поповненню повна **ка
іменно на річний, усі решта - норм
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 9461
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 643 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 03 вер, 2020 22:39
greenozon написав:flysoulfly
12% на залишок (коко в форварда) зараз самий жирр
9% на залишок
-
pret
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 19.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 вер, 2020 23:00
pret
pret написав: greenozon написав:flysoulfly
12% на залишок (коко в форварда) зараз самий жирр
9% на залишок
, вы совсем не в теме и не правы, по КК форвада начисляют 12% если там держать свои деньги, о чем выше и написали
-
Lost
-
-
- Повідомлень: 1460
- З нами з: 07.02.09
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:17
Lost написав:
pret
pret написав: greenozon написав:flysoulfly
12% на залишок (коко в форварда) зараз самий жирр
9% на залишок
, вы совсем не в теме и не правы, по КК форвада начисляют 12% если там держать свои деньги, о чем выше и написали
есть 2 карты КК. 9% по дебитовой
-
pret
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 19.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:49
pret написав:
есть 2 карты КК. 9% по дебитовой
"Молчать и слушать ! Слушать и молчать !" (с) )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 4656
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 403 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:03
Голова Ради НБУ пропонує відкрити Податковій банківську таємницю
Голова Ради НБУ Богдан Данилишин пропонує надати Податковій службі право доступу до банківських рахунків компаній.
"На мою думку, нам необхідно комплексно переглянути підходи до визначення банківської таємниці та розширити можливості не лише правоохоронних, але і податкових органів в отриманні доступу до рахунків економічних суб'єктів.
Цей крок уможливить подальший рух у напрямі зниження рівня тінізації економіки та стимулюватиме звуження можливостей для суб'єктів економічної діяльності уникати оподаткування, тим самим забезпечуючи рівні умови конкуренції на ринку", - зазначив Данилишин.
За його словами, розкриття інформації щодо фінансових рахунків "є актуальним загальносвітовим трендом, який поступово, але незворотньо, перетворює інститут банківської таємниці в атрибут минулого".
Голова Ради НБУ вважає, що перегляд підходів до розкриття інформації щодо банківських та інших фінансових рахунків дозволить Україні приєднатися до понад 100 країн-підписантів угоди про автоматичний обмін фінансовою інформацією за єдиним стандартом ОЕСР.
-
jump
-
-
- Повідомлень: 3235
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 693 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|244
|216324
|
|
|50
|84298
|
|
|18
|22096
|
|