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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 03 вер, 2020 17:48
Re: Байки про банки і не тільки....
І хто зможе наразі переплюнути Форвард 12,5% на рік, з щомісячкою? Чекаю 18%+ - і готовий кохатися з будь-яким банчиком)
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Додано: Чет 03 вер, 2020 19:08
jay2004 стремно под 12.5% на год, если курс просядет до 30, то это будет попадалово... правда и непонятно что от осени ждать
Кешбечные карты!
Додано: Чет 03 вер, 2020 19:14
12,5% - це просто орієнтир, наразі. Звісно, що до Нового року тишком спостерігаємо (поповнюючи стовби) і виглядаємо 18+% .
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Додано: Чет 03 вер, 2020 20:05
Re: Байки про банки і не тільки....
там по поповненню повна **ка
іменно на річний, усі решта - норм
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 03 вер, 2020 22:39
Додано: Чет 03 вер, 2020 23:00
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:17
Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:49
Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:03
Голова Ради НБУ пропонує відкрити Податковій банківську таємницю
Голова Ради НБУ Богдан Данилишин пропонує надати Податковій службі право доступу до банківських рахунків компаній.
"На мою думку, нам необхідно комплексно переглянути підходи до визначення банківської таємниці та розширити можливості не лише правоохоронних, але і податкових органів в отриманні доступу до рахунків економічних суб'єктів.
Цей крок уможливить подальший рух у напрямі зниження рівня тінізації економіки та стимулюватиме звуження можливостей для суб'єктів економічної діяльності уникати оподаткування, тим самим забезпечуючи рівні умови конкуренції на ринку", - зазначив Данилишин.
За його словами, розкриття інформації щодо фінансових рахунків "є актуальним загальносвітовим трендом, який поступово, але незворотньо, перетворює інститут банківської таємниці в атрибут минулого".
Голова Ради НБУ вважає, що перегляд підходів до розкриття інформації щодо банківських та інших фінансових рахунків дозволить Україні приєднатися до понад 100 країн-підписантів угоди про автоматичний обмін фінансовою інформацією за єдиним стандартом ОЕСР.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:19
Re: Байки про банки і не тільки....
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