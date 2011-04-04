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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1016101710181019
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 17:48

Re: Байки про банки і не тільки....

І хто зможе наразі переплюнути Форвард 12,5% на рік, з щомісячкою? Чекаю 18%+ - і готовий кохатися з будь-яким банчиком)
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:08

jay2004 стремно под 12.5% на год, если курс просядет до 30, то это будет попадалово... правда и непонятно что от осени ждать
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omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:14

  omb написав:jay2004 стремно под 12.5% на год, если курс просядет до 30, то это будет попадалово... правда и непонятно что от осени ждать


12,5% - це просто орієнтир, наразі. Звісно, що до Нового року тишком спостерігаємо (поповнюючи стовби) і виглядаємо 18+% :wink: .
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:05

Re: Байки про банки і не тільки....

  jay2004 написав:переплюнути Форвард 12,5% на рік, з щомісячкою?


там по поповненню повна **ка
:)
іменно на річний, усі решта - норм
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 22:39

  greenozon написав:flysoulfly
12% на залишок (коко в форварда) зараз самий жирр

9% на залишок
pret
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 23:00

Re: Байки про банки і не тільки....

  pret написав:
  greenozon написав:flysoulfly
12% на залишок (коко в форварда) зараз самий жирр

9% на залишок

pret, вы совсем не в теме и не правы, по КК форвада начисляют 12% если там держать свои деньги, о чем выше и написали :!:
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:17

  Lost написав:
  pret написав:
  greenozon написав:flysoulfly
12% на залишок (коко в форварда) зараз самий жирр

9% на залишок

pret, вы совсем не в теме и не правы, по КК форвада начисляют 12% если там держать свои деньги, о чем выше и написали :!:


есть 2 карты КК. 9% по дебитовой
pret
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:49

  pret написав:есть 2 карты КК. 9% по дебитовой

"Молчать и слушать ! Слушать и молчать !" (с) )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:03

Голова Ради НБУ пропонує відкрити Податковій банківську таємницю

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин пропонує надати Податковій службі право доступу до банківських рахунків компаній.

"На мою думку, нам необхідно комплексно переглянути підходи до визначення банківської таємниці та розширити можливості не лише правоохоронних, але і податкових органів в отриманні доступу до рахунків економічних суб'єктів.

Цей крок уможливить подальший рух у напрямі зниження рівня тінізації економіки та стимулюватиме звуження можливостей для суб'єктів економічної діяльності уникати оподаткування, тим самим забезпечуючи рівні умови конкуренції на ринку", - зазначив Данилишин.

За його словами, розкриття інформації щодо фінансових рахунків "є актуальним загальносвітовим трендом, який поступово, але незворотньо, перетворює інститут банківської таємниці в атрибут минулого".

Голова Ради НБУ вважає, що перегляд підходів до розкриття інформації щодо банківських та інших фінансових рахунків дозволить Україні приєднатися до понад 100 країн-підписантів угоди про автоматичний обмін фінансовою інформацією за єдиним стандартом ОЕСР.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:19

Re: Байки про банки і не тільки....

  pret написав:9% на залишок

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