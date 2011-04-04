давайте спіймаємо цього під***а і натовчемо йому рожу?
розперезалися муділкіни блін
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:04
Re: Байки про банки і не тільки....
давайте спіймаємо цього під***а і натовчемо йому рожу?
розперезалися муділкіни блін
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:10
Эра банковского сектора идет к закату.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:14
Усі у пошуках криптогаманців для анонімних криптовалют з кешбеком? Сільпо вже приймає ZCash чи Monero?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 05 вер, 2020 00:33
Кредитные союзы
На форуме как-то мало свежей актуальной информации по кредитным союзам. Кто делает в них вклады сейчас, насколько велики риски, как часто бывают невозвраты или другие подводные камни. Было бы интересно узнать. Ставки там несколько выше, чем в анках, хотя и ненамного.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 01:23
По-суті це те саме МММ, тільки за рахунок меньших %% більш довгограюче, а МММ - це для спонсорів, а не золотогоршочників
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Суб 05 вер, 2020 01:27
Ну там проценты на несколько выше, чем у банков, как-то слабо для МММ. Сейчас вроде НБУ еще взял кредитные союзы под свой контроль.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 02:49
Банки у НБУ під контролем були увесь час, але більше фонду туди несуть лише відчайдухи. У кредитних спілках розмір фонду 0 (висловився образно, не потрібно тикати носом у те, що вони до фонду взагалі ніякого стосунку не мають). Чи є обіцяна вища на кілька відсотків дохідність достатнім стимулом, щоб ризикувати усією сумою?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 05 вер, 2020 03:22
Раньше банки массово падали и кредитные союзы тоже. Последние годы ситуация не такая плачевная по банкам. По союзам мало информации, много ли их за последние годы кинуло людей и не платило, особенно из тех, где ставки не космические.Понятно, что в такие учреждения положить крупные суммы рука не поднимется.
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