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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1017101810191020
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:04

Re: Байки про банки і не тільки....

  jump написав:Голова Ради НБУ пропонує відкрити Податковій банківську таємницю


давайте спіймаємо цього під***а і натовчемо йому рожу?
розперезалися муділкіни блін
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:10

  jump написав:Голова Ради НБУ пропонує відкрити Податковій банківську таємницю

Эра банковского сектора идет к закату.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:14

  ruvex написав:
  jump написав:Голова Ради НБУ пропонує відкрити Податковій банківську таємницю

Эра банковского сектора идет к закату.

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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 00:33

Кредитные союзы

На форуме как-то мало свежей актуальной информации по кредитным союзам. Кто делает в них вклады сейчас, насколько велики риски, как часто бывают невозвраты или другие подводные камни. Было бы интересно узнать. Ставки там несколько выше, чем в анках, хотя и ненамного.
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Avril_ks
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 01:23

  Avril_ks написав:На форуме как-то мало свежей актуальной информации по кредитным союзам. Кто делает в них вклады сейчас, насколько велики риски, как часто бывают невозвраты или другие подводные камни. Было бы интересно узнать. Ставки там несколько выше, чем в анках, хотя и ненамного.

По-суті це те саме МММ, тільки за рахунок меньших %% більш довгограюче, а МММ - це для спонсорів, а не золотогоршочників :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 01:27

Ну там проценты на несколько выше, чем у банков, как-то слабо для МММ. Сейчас вроде НБУ еще взял кредитные союзы под свой контроль.
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
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Avril_ks
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 02:49

  Avril_ks написав:Ну там проценты на несколько выше, чем у банков, как-то слабо для МММ. Сейчас вроде НБУ еще взял кредитные союзы под свой контроль.

Банки у НБУ під контролем були увесь час, але більше фонду туди несуть лише відчайдухи. У кредитних спілках розмір фонду 0 (висловився образно, не потрібно тикати носом у те, що вони до фонду взагалі ніякого стосунку не мають). Чи є обіцяна вища на кілька відсотків дохідність достатнім стимулом, щоб ризикувати усією сумою?
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 03:22

Раньше банки массово падали и кредитные союзы тоже. Последние годы ситуация не такая плачевная по банкам. По союзам мало информации, много ли их за последние годы кинуло людей и не платило, особенно из тех, где ставки не космические.Понятно, что в такие учреждения положить крупные суммы рука не поднимется.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 08:05

Чув колись за кантору "Каштан 2000", а чи вона ще жива і працює...

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Upd: написано що вони заребрендились в Cronvest, а загалом фірмі 20 (!?) років

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alex2013a90
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