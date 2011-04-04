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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 05 вер, 2020 10:11
Avril_ks написав:
Раньше банки массово падали и кредитные союзы тоже. Последние годы ситуация не такая плачевная по банкам. По союзам мало информации, много ли их за последние годы кинуло людей и не платило, особенно из тех, где ставки не космические.Понятно, что в такие учреждения положить крупные суммы рука не поднимется.
И в чём смысл тогда их обсуждать?
Пару п.п. выше по обещаниям, и никаких гарантий.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Суб 05 вер, 2020 10:32
Avril_ks написав:
На форуме как-то мало свежей актуальной информации по кредитным союзам. Кто делает в них вклады сейчас, насколько велики риски, как часто бывают невозвраты или другие подводные камни. Было бы интересно узнать. Ставки там несколько выше, чем в анках, хотя и ненамного.
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