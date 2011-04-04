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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1018101910201021
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:11

  Avril_ks написав:Раньше банки массово падали и кредитные союзы тоже. Последние годы ситуация не такая плачевная по банкам. По союзам мало информации, много ли их за последние годы кинуло людей и не платило, особенно из тех, где ставки не космические.Понятно, что в такие учреждения положить крупные суммы рука не поднимется.

И в чём смысл тогда их обсуждать?
Пару п.п. выше по обещаниям, и никаких гарантий.
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ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:32

  Avril_ks написав:На форуме как-то мало свежей актуальной информации по кредитным союзам. Кто делает в них вклады сейчас, насколько велики риски, как часто бывают невозвраты или другие подводные камни. Было бы интересно узнать. Ставки там несколько выше, чем в анках, хотя и ненамного.

Фонд гарантування може зробити цікавим цей сегмент.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 11:17

Квесторе_поверніться страхование ж есть
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omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 11:31

  omb написав:Квесторе_поверніться страхование ж есть

а люди которые получили страховое возмещение есть?
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 12:01

  omb написав:Квесторе_поверніться страхование ж есть

Розкажіть де застрахувались і яку кредитну спілку юзаєте? :wink:
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 12:07

  omb написав:jay2004 стремно под 12.5% на год, если курс просядет до 30, то это будет попадалово... правда и непонятно что от осени ждать

B2b Jewellery переплюне. Звикайте до реалістичних ставок, для буратін завжди знайдуться свої "поля чудес".
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 12:18

Мін’юст підготував законопроєкт, щоб заблокувати стягнення з ПриватБанку 10 млрд

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що його відомство підготувало законопроект, який надає можливість не здійснювати примусове виконання ухвали стягнення з ПриватБанку $350 млн на користь компаній Суркісів.

Пряма мова Малюськи: "Ухвала незаконна, нахабна та безглузда, про що вже багато було сказано.

Але судові рішення є обов’язковими до виконання. Очікувати на розгляд апеляції чи касації – довго і позитивний результат розгляду далеко не гарантований.

Тому ми підготували законопроект, який надає можливість не здійснювати примусове виконання цієї ухвали".

Деталі: Він пояснив, що цей законопроєкт не оформлюється як урядовий задля економії часу через розгляд Кабміном: "У нас лік іде навіть не на дні, а на години".
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 12:22

  jump написав:Мін’юст підготував законопроєкт, щоб заблокувати стягнення з ПриватБанку 10 млрд

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що його відомство підготувало законопроект, який надає можливість не здійснювати примусове виконання ухвали стягнення з ПриватБанку $350 млн на користь компаній Суркісів.

Пряма мова Малюськи: "Ухвала незаконна, нахабна та безглузда, про що вже багато було сказано.

Але судові рішення є обов’язковими до виконання. Очікувати на розгляд апеляції чи касації – довго і позитивний результат розгляду далеко не гарантований.

Тому ми підготували законопроект, який надає можливість не здійснювати примусове виконання цієї ухвали".
На кожне судове рішення готувати законопроект? Треба гнати вовків з судів, або робити подібні справи підсудними хоча б у Стокгольмському арбітражі.
Деталі: Він пояснив, що цей законопроєкт не оформлюється як урядовий задля економії часу через розгляд Кабміном: "У нас лік іде навіть не на дні, а на години".
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 12:22

  jump написав:Мін’юст підготував законопроєкт, щоб заблокувати стягнення з ПриватБанку 10 млрд

Пряма мова Малюськи: "Ухвала незаконна, нахабна та безглузда, про що вже багато було сказано.

Але судові рішення є обов’язковими до виконання. Очікувати на розгляд апеляції чи касації – довго і позитивний результат розгляду далеко не гарантований.

Тому ми підготували законопроект, який надає можливість не здійснювати примусове виконання цієї ухвали".

Деталі: Він пояснив, що цей законопроєкт не оформлюється як урядовий задля економії часу через розгляд Кабміном: "У нас лік іде навіть не на дні, а на години".

На кожне судове рішення готувати законопроект? Треба гнати вовків з судів, або робити подібні справи підсудними хоча б у Стокгольмському арбітражі.
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