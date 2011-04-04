И на сколько там выше доход получается по сравнению с депозитом?
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 05 вер, 2020 13:06
И на сколько там выше доход получается по сравнению с депозитом?
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
Додано: Суб 05 вер, 2020 13:13
там вас ще й в мінус можуть спокійно загнати
ПІФ, КУА згідно закону не має права гарантувати %
а також такі інституції беруть солідний %% за керування вашими коштами
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 05 вер, 2020 13:49
greenozon ну да, там где слово инвестиция, там гарантий нет...
Кешбечные карты!
|