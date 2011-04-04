И на сколько там выше доход получается по сравнению с депозитом?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 05 вер, 2020 13:06
И на сколько там выше доход получается по сравнению с депозитом?
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Додано: Суб 05 вер, 2020 13:13
там вас ще й в мінус можуть спокійно загнати
ПІФ, КУА згідно закону не має права гарантувати %
а також такі інституції беруть солідний %% за керування вашими коштами
+50грн !
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Додано: Суб 05 вер, 2020 13:49
greenozon ну да, там где слово инвестиция, там гарантий нет...
Кешбечные карты!
Додано: Суб 05 вер, 2020 16:30
фонд гарантирования не может гарантировать ничего в кредитных союзов ... в банках есть банк, есть клиент (внешний потребитель) ... в кредитном союзе - все являютмя участники кредитного союза - и те, кто вносит туда деньги и те, кто берет их - это участники - члены союза ... это касса взаимопомощи - это семья ... это все равно, что если бы жена потратила на какие-то деньги мужа на свои побрикушки, то мужу бы эти деньоги должен был возместить Фонд или государство? ... вам не кажется, что это глупо? не может никто возмещать участнику кредитного союза ничего не при каких обстоятельсвах исходя из специфичности этой формы организации.
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