Додано: Суб 05 вер, 2020 16:30

Квесторе_поверніться написав: Avril_ks написав: На форуме как-то мало свежей актуальной информации по кредитным союзам. Кто делает в них вклады сейчас, насколько велики риски, как часто бывают невозвраты или другие подводные камни. Было бы интересно узнать. Ставки там несколько выше, чем в анках, хотя и ненамного. На форуме как-то мало свежей актуальной информации по кредитным союзам. Кто делает в них вклады сейчас, насколько велики риски, как часто бывают невозвраты или другие подводные камни. Было бы интересно узнать. Ставки там несколько выше, чем в анках, хотя и ненамного.

Фонд гарантування може зробити цікавим цей сегмент. Фонд гарантування може зробити цікавим цей сегмент.

фонд гарантирования не может гарантировать ничего в кредитных союзов ... в банках есть банк, есть клиент (внешний потребитель) ... в кредитном союзе - все являютмя участники кредитного союза - и те, кто вносит туда деньги и те, кто берет их - это участники - члены союза ... это касса взаимопомощи - это семья ... это все равно, что если бы жена потратила на какие-то деньги мужа на свои побрикушки, то мужу бы эти деньоги должен был возместить Фонд или государство? ... вам не кажется, что это глупо? не может никто возмещать участнику кредитного союза ничего не при каких обстоятельсвах исходя из специфичности этой формы организации.