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Avril_ks написав:На форуме как-то мало свежей актуальной информации по кредитным союзам. Кто делает в них вклады сейчас, насколько велики риски, как часто бывают невозвраты или другие подводные камни. Было бы интересно узнать. Ставки там несколько выше, чем в анках, хотя и ненамного.
Фонд гарантування може зробити цікавим цей сегмент.
фонд гарантирования не может гарантировать ничего в кредитных союзов ... в банках есть банк, есть клиент (внешний потребитель) ... в кредитном союзе - все являютмя участники кредитного союза - и те, кто вносит туда деньги и те, кто берет их - это участники - члены союза ... это касса взаимопомощи - это семья ... это все равно, что если бы жена потратила на какие-то деньги мужа на свои побрикушки, то мужу бы эти деньоги должен был возместить Фонд или государство? ... вам не кажется, что это глупо? не может никто возмещать участнику кредитного союза ничего не при каких обстоятельсвах исходя из специфичности этой формы организации.
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Квесторе_поверніться написав:Фонд гарантування може зробити цікавим цей сегмент.
фонд гарантирования не может гарантировать ничего в кредитных союзов ... в банках есть банк, есть клиент (внешний потребитель) ... в кредитном союзе - все являютмя участники кредитного союза - и те, кто вносит туда деньги и те, кто берет их - это участники - члены союза ... это касса взаимопомощи - это семья ... это все равно, что если бы жена потратила на какие-то деньги мужа на свои побрикушки, то мужу бы эти деньоги должен был возместить Фонд или государство? ... вам не кажется, что это глупо? не может никто возмещать участнику кредитного союза ничего не при каких обстоятельсвах исходя из специфичности этой формы организации.
Ну так фонд існує за рахунок того, що з кожного депо йому лихварь плотить %%. Тому щось може бути і в кредитних спілках, але тоді в них повинна бути жортска регуляція, як в лихварів, ні у само собою мзда в страховий фонд. Але тоді за рахунок того, що вони занадто малі, то %% по депо в них можуть бути після цього всього меньші. на сьогоднішній день кредитні спілки - той же МММ, але за рахінок меньших %% лохам, він довше існує
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Avril_ks написав:На форуме как-то мало свежей актуальной информации по кредитным союзам. Кто делает в них вклады сейчас, насколько велики риски, как часто бывают невозвраты или другие подводные камни. Было бы интересно узнать. Ставки там несколько выше, чем в анках, хотя и ненамного.
Фонд гарантування може зробити цікавим цей сегмент.
фонд гарантирования не может гарантировать ничего в кредитных союзов ... в банках есть банк, есть клиент (внешний потребитель) ... в кредитном союзе - все являютмя участники кредитного союза - и те, кто вносит туда деньги и те, кто берет их - это участники - члены союза ... это касса взаимопомощи - это семья ... это все равно, что если бы жена потратила на какие-то деньги мужа на свои побрикушки, то мужу бы эти деньоги должен был возместить Фонд или государство? ... вам не кажется, что это глупо? не может никто возмещать участнику кредитного союза ничего не при каких обстоятельсвах исходя из специфичности этой формы организации.
тем не менее пару-тройку лет назад спилки перевели под НБУ и обложили всеми теми же налогами что и банки. Осталось им впаять отчисления в фонд и включить в число участников фонда. Это раньше они были безналоговыми "кассами помощи".
в игноре: Дваждыдвашник это шок, шок : ЭРДЭ, Еврогаз, Дельта, Фидо, Михалыч,ПтБ
Avril_ks написав:На форуме как-то мало свежей актуальной информации по кредитным союзам. Кто делает в них вклады сейчас, насколько велики риски, как часто бывают невозвраты или другие подводные камни. Было бы интересно узнать. Ставки там несколько выше, чем в анках, хотя и ненамного.
Фонд гарантування може зробити цікавим цей сегмент.
фонд гарантирования не может гарантировать ничего в кредитных союзов ... в банках есть банк, есть клиент (внешний потребитель) ... в кредитном союзе - все являютмя участники кредитного союза - и те, кто вносит туда деньги и те, кто берет их - это участники - члены союза ... это касса взаимопомощи - это семья ... это все равно, что если бы жена потратила на какие-то деньги мужа на свои побрикушки, то мужу бы эти деньоги должен был возместить Фонд или государство? ... вам не кажется, что это глупо? не может никто возмещать участнику кредитного союза ничего не при каких обстоятельсвах исходя из специфичности этой формы организации.
Крутиться ідея в верхах законодавчо створити Фонд грабування для КС.
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А смысл? Ставки в кредитных союзах тогда станут такими же как в банках и будет то же самое. Думал просто, что кто-то вклады там делает и может опытом поделиться. На какие параметры обращать внимание при выборе. Про то, что они под фонд не попадают и так знал.
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Avril_ks написав:А смысл? Ставки в кредитных союзах тогда станут такими же как в банках и будет то же самое. Думал просто, что кто-то вклады там делает и может опытом поделиться. На какие параметры обращать внимание при выборе. Про то, что они под фонд не попадают и так знал.
а зачем рисковать, если даже теоретически особый профит (по сравнению с депо) не обещается?
Если охота "пощекотать нервишки" можно вкладываться в хайпы. Там хоть в теории профит неплохой обещают, и пионеры даже его реально получают
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