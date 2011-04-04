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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1020102110221023>
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 13:06

  alex2013a90 написав:OTP capital - паевой иевестиционный фонд. Как аналог депозиту

И на сколько там выше доход получается по сравнению с депозитом?
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 13:13

  Avril_ks написав:
  alex2013a90 написав:OTP capital - паевой иевестиционный фонд. Как аналог депозиту

И на сколько там выше доход получается по сравнению с депозитом?


там вас ще й в мінус можуть спокійно загнати

https://www.otpcapital.com.ua/investment-funds/

ПІФ, КУА згідно закону не має права гарантувати %
а також такі інституції беруть солідний %% за керування вашими коштами
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 13:49

greenozon ну да, там где слово инвестиция, там гарантий нет...
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 16:30

  Квесторе_поверніться написав:
  Avril_ks написав:На форуме как-то мало свежей актуальной информации по кредитным союзам. Кто делает в них вклады сейчас, насколько велики риски, как часто бывают невозвраты или другие подводные камни. Было бы интересно узнать. Ставки там несколько выше, чем в анках, хотя и ненамного.

Фонд гарантування може зробити цікавим цей сегмент.


фонд гарантирования не может гарантировать ничего в кредитных союзов ... в банках есть банк, есть клиент (внешний потребитель) ... в кредитном союзе - все являютмя участники кредитного союза - и те, кто вносит туда деньги и те, кто берет их - это участники - члены союза ... это касса взаимопомощи - это семья ... это все равно, что если бы жена потратила на какие-то деньги мужа на свои побрикушки, то мужу бы эти деньоги должен был возместить Фонд или государство? ... вам не кажется, что это глупо? не может никто возмещать участнику кредитного союза ничего не при каких обстоятельсвах исходя из специфичности этой формы организации.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 17:47

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:Фонд гарантування може зробити цікавим цей сегмент.


фонд гарантирования не может гарантировать ничего в кредитных союзов ... в банках есть банк, есть клиент (внешний потребитель) ... в кредитном союзе - все являютмя участники кредитного союза - и те, кто вносит туда деньги и те, кто берет их - это участники - члены союза ... это касса взаимопомощи - это семья ... это все равно, что если бы жена потратила на какие-то деньги мужа на свои побрикушки, то мужу бы эти деньоги должен был возместить Фонд или государство? ... вам не кажется, что это глупо? не может никто возмещать участнику кредитного союза ничего не при каких обстоятельсвах исходя из специфичности этой формы организации.

Ну так фонд існує за рахунок того, що з кожного депо йому лихварь плотить %%. Тому щось може бути і в кредитних спілках, але тоді в них повинна бути жортска регуляція, як в лихварів, ні у само собою мзда в страховий фонд. Але тоді за рахунок того, що вони занадто малі, то %% по депо в них можуть бути після цього всього меньші. на сьогоднішній день кредитні спілки - той же МММ, але за рахінок меньших %% лохам, він довше існує :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 18:20

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Avril_ks написав:На форуме как-то мало свежей актуальной информации по кредитным союзам. Кто делает в них вклады сейчас, насколько велики риски, как часто бывают невозвраты или другие подводные камни. Было бы интересно узнать. Ставки там несколько выше, чем в анках, хотя и ненамного.

Фонд гарантування може зробити цікавим цей сегмент.


фонд гарантирования не может гарантировать ничего в кредитных союзов ... в банках есть банк, есть клиент (внешний потребитель) ... в кредитном союзе - все являютмя участники кредитного союза - и те, кто вносит туда деньги и те, кто берет их - это участники - члены союза ... это касса взаимопомощи - это семья ... это все равно, что если бы жена потратила на какие-то деньги мужа на свои побрикушки, то мужу бы эти деньоги должен был возместить Фонд или государство? ... вам не кажется, что это глупо? не может никто возмещать участнику кредитного союза ничего не при каких обстоятельсвах исходя из специфичности этой формы организации.

тем не менее пару-тройку лет назад спилки перевели под НБУ и обложили всеми теми же налогами что и банки. Осталось им впаять отчисления в фонд и включить в число участников фонда. Это раньше они были безналоговыми "кассами помощи".
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 19:05

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Avril_ks написав:На форуме как-то мало свежей актуальной информации по кредитным союзам. Кто делает в них вклады сейчас, насколько велики риски, как часто бывают невозвраты или другие подводные камни. Было бы интересно узнать. Ставки там несколько выше, чем в анках, хотя и ненамного.

Фонд гарантування може зробити цікавим цей сегмент.


фонд гарантирования не может гарантировать ничего в кредитных союзов ... в банках есть банк, есть клиент (внешний потребитель) ... в кредитном союзе - все являютмя участники кредитного союза - и те, кто вносит туда деньги и те, кто берет их - это участники - члены союза ... это касса взаимопомощи - это семья ... это все равно, что если бы жена потратила на какие-то деньги мужа на свои побрикушки, то мужу бы эти деньоги должен был возместить Фонд или государство? ... вам не кажется, что это глупо? не может никто возмещать участнику кредитного союза ничего не при каких обстоятельсвах исходя из специфичности этой формы организации.

Крутиться ідея в верхах законодавчо створити Фонд грабування для КС.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 20:25

А смысл? Ставки в кредитных союзах тогда станут такими же как в банках и будет то же самое. Думал просто, что кто-то вклады там делает и может опытом поделиться. На какие параметры обращать внимание при выборе. Про то, что они под фонд не попадают и так знал.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 20:31

  Avril_ks написав:А смысл? Ставки в кредитных союзах тогда станут такими же как в банках и будет то же самое. Думал просто, что кто-то вклады там делает и может опытом поделиться. На какие параметры обращать внимание при выборе. Про то, что они под фонд не попадают и так знал.

а зачем рисковать, если даже теоретически особый профит (по сравнению с депо) не обещается?

Если охота "пощекотать нервишки" можно вкладываться в хайпы. Там хоть в теории профит неплохой обещают, и пионеры даже его реально получают
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 20:42

КС явно подольше живут чем хайпы
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