Ну так вклады (инвестиции и т.п.) делаются не для продолжительности жизни структуры, а для личного профита
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 05 вер, 2020 20:50
Ну так вклады (инвестиции и т.п.) делаются не для продолжительности жизни структуры, а для личного профита
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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