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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1020102110221023
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 20:50

  Avril_ks написав:КС явно подольше живут чем хайпы

Ну так вклады (инвестиции и т.п.) делаются не для продолжительности жизни структуры, а для личного профита
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 21:50

  Avril_ks написав:На какие параметры обращать внимание при выборе

Самый первый параметр вклада - гарантируется ли он кем-то, чем-то и как-то.
Если нет - проходим дальше. Финиш.

Думаю, по кредитным союзам тут мало кто проконсультирует.
Дураков тут совсем немного
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 23:22

  alex2013a90 написав:OTP capital - паевой иевестиционный фонд. Как аналог депозиту

На мой взгляд, нет смысла отдавать срадства в управление фонду, т.к. они вкладывают во вополне открытые и простые в приобретении и управлении активы. Те же ОВГЗ, которыми они набивают фондовые портфели можно приобрести без их управления почти не затратив ни усилий ни времени. Каких то интересных или сложных инвестиций в их портфелях не нашел.Выглядит как "заплатить кому то что бы он вместо вас депозиты открыл"
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 00:50

  mustbe написав:
  Avril_ks написав:На какие параметры обращать внимание при выборе

Думаю, по кредитным союзам тут мало кто проконсультирует.
Дураков тут совсем немного

Если в кредитные союзы дураки несут, то тех кто в В2В jewelry несет как назвать?
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 06:24

  Avril_ks написав:
  mustbe написав:
  Avril_ks написав:На какие параметры обращать внимание при выборе

Думаю, по кредитным союзам тут мало кто проконсультирует.
Дураков тут совсем немного

Если в кредитные союзы дураки несут, то тех кто в В2В jewelry несет как назвать?

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