Ну так вклады (инвестиции и т.п.) делаются не для продолжительности жизни структуры, а для личного профита
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Додано: Суб 05 вер, 2020 20:50
Ну так вклады (инвестиции и т.п.) делаются не для продолжительности жизни структуры, а для личного профита
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Суб 05 вер, 2020 21:50
Самый первый параметр вклада - гарантируется ли он кем-то, чем-то и как-то.
Если нет - проходим дальше. Финиш.
Думаю, по кредитным союзам тут мало кто проконсультирует.
Дураков тут совсем немного
Додано: Суб 05 вер, 2020 23:22
На мой взгляд, нет смысла отдавать срадства в управление фонду, т.к. они вкладывают во вополне открытые и простые в приобретении и управлении активы. Те же ОВГЗ, которыми они набивают фондовые портфели можно приобрести без их управления почти не затратив ни усилий ни времени. Каких то интересных или сложных инвестиций в их портфелях не нашел.Выглядит как "заплатить кому то что бы он вместо вас депозиты открыл"
Додано: Нед 06 вер, 2020 00:50
Если в кредитные союзы дураки несут, то тех кто в В2В jewelry несет как назвать?
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Додано: Нед 06 вер, 2020 06:24
Буратино эталонный
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 06 вер, 2020 08:41
Є в КУА одна перевага перед депозитами - оподаткування менше в два рази
+50грн !
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Додано: Нед 06 вер, 2020 13:17
Додано: Нед 06 вер, 2020 21:15
За традицією вклад буде складатися з двох частин:
Думаю, на облігаціях теж багато зараз не зароблять.
До речі, чи співпрацюєте з ОТП-капітал?
Якщо так - як враження?
Додано: Пон 07 вер, 2020 08:26
V2
не працюю, але тему вивчаю,
із свіжого, недавно переглянутого по темі -
+50грн !
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Додано: Пон 07 вер, 2020 08:46
Тоже узнал об этом фонде с этого видео
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