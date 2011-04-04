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Несколько лет назад, когда банки начали снижать ставки, немного интересовался. В ОТП-капитал выходила доходность на уровне гривне-депо в "европейских" банках. Пока ещё были Глобусы и т.п. - смысла вообще не было (да и сейчас нет) Ещё смотрел "лайф-страхование" TAS-life - но тогда этот вопрос в некоторым пунктам был неурегулированным, да и доходность на уровне долларо-депо того времени (около 6%)
Как выше сказали, по сути - это дать деньги человеку, который купит ОВГЗ и каких-нибудь бумаг вместо тебя, соответственно поделиться с ним своим "интересом". Т.е. смысла ни "в деньгах", ни в "работе, времени" - особо нет
По крайней мере для "пересичных". Может, кому тяжело переносить сумки и паллеты с миллионами с банка в банк, - то подойдёт
Лично мне более подошло бы ходить в какой-нибудь "фридом-финанс" или подобное, и купить Теслу или FAANG
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