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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1021102210231024
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 10:37

  alex2013a90 написав:
  greenozon написав:V2
не працюю, але тему вивчаю,
із свіжого, недавно переглянутого по темі - https://www.youtube.com/watch?v=mGQim43ap-I

Тоже узнал об этом фонде с этого видео :D

Несколько лет назад, когда банки начали снижать ставки, немного интересовался.
В ОТП-капитал выходила доходность на уровне гривне-депо в "европейских" банках. Пока ещё были Глобусы и т.п. - смысла вообще не было (да и сейчас нет)
Ещё смотрел "лайф-страхование" TAS-life - но тогда этот вопрос в некоторым пунктам был неурегулированным, да и доходность на уровне долларо-депо того времени (около 6%)

Как выше сказали, по сути - это дать деньги человеку, который купит ОВГЗ и каких-нибудь бумаг вместо тебя, соответственно поделиться с ним своим "интересом". Т.е. смысла ни "в деньгах", ни в "работе, времени" - особо нет

По крайней мере для "пересичных". Может, кому тяжело переносить сумки и паллеты с миллионами с банка в банк, - то подойдёт

Лично мне более подошло бы ходить в какой-нибудь "фридом-финанс" или подобное, и купить Теслу или FAANG
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:43

Re: Байки про банки і не тільки....

greenozon написав:Є в КУА одна перевага перед депозитами - оподаткування менше в два рази

https://www.otpcapital.com.ua/2020/05/2 ... ishhennya/
Там випадково не Гріша овчаренко рулить? Бо під його чуйним керівництвом були розкрадені кошти в фондах Сократа/піо глобала
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