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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1021102210231024
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 10:37

  alex2013a90 написав:
  greenozon написав:V2
не працюю, але тему вивчаю,
із свіжого, недавно переглянутого по темі - https://www.youtube.com/watch?v=mGQim43ap-I

Тоже узнал об этом фонде с этого видео :D

Несколько лет назад, когда банки начали снижать ставки, немного интересовался.
В ОТП-капитал выходила доходность на уровне гривне-депо в "европейских" банках. Пока ещё были Глобусы и т.п. - смысла вообще не было (да и сейчас нет)
Ещё смотрел "лайф-страхование" TAS-life - но тогда этот вопрос в некоторым пунктам был неурегулированным, да и доходность на уровне долларо-депо того времени (около 6%)

Как выше сказали, по сути - это дать деньги человеку, который купит ОВГЗ и каких-нибудь бумаг вместо тебя, соответственно поделиться с ним своим "интересом". Т.е. смысла ни "в деньгах", ни в "работе, времени" - особо нет

По крайней мере для "пересичных". Может, кому тяжело переносить сумки и паллеты с миллионами с банка в банк, - то подойдёт

Лично мне более подошло бы ходить в какой-нибудь "фридом-финанс" или подобное, и купить Теслу или FAANG
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:43

Re: Байки про банки і не тільки....

greenozon написав:Є в КУА одна перевага перед депозитами - оподаткування менше в два рази

https://www.otpcapital.com.ua/2020/05/2 ... ishhennya/
Там випадково не Гріша овчаренко рулить? Бо під його чуйним керівництвом були розкрадені кошти в фондах Сократа/піо глобала
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:25

Рада з фінансової стабільності схвалила механізм реструктуризації боргів ФГВФО та обговорила питання, критичні для співпраці з міжнародними фінансовими організаціями
https://bank.gov.ua/ua/news/all/rada-z- ... izatsiyami

Підтриманий Радою сценарій дасть змогу перейти до підвищення суми гарантованих державою вкладів до 600 000 грн після здійснення реструктуризації зазначених боргових зобов’язань Фонду. Для імплементації цієї рекомендації необхідно внести відповідні зміни до законодавства.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 12:32

Совет по финансовой стабильности согласовал план вхождения государственного Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 1 января 2021 года. Это предложение требует имплементации на уровне закона.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 09:46

Re: Байки про банки і не тільки....

в Національному банку повідомили, що відтік депозитів з українських банків закінчився. Вкладники забирали свої заощадження на початку карантину, але довго це не тривало. А експерти помітили, що українці навчилися накопичувати навіть з мінімальними зарплатами https://www.segodnya.ua/ua/economics/fi ... 75247.html
:mrgreen:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 09:47

  Ой+ написав:
в Національному банку повідомили, що відтік депозитів з українських банків закінчився. Вкладники забирали свої заощадження на початку карантину, але довго це не тривало. А експерти помітили, що українці навчилися накопичувати навіть з мінімальними зарплатами https://www.segodnya.ua/ua/economics/fi ... 75247.html
:mrgreen:

Мы их топили-топили...
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 13:25

Дожились...
щоб не платити - створи закон і забудь :)
давайте усі проблеми так рішати, а що


У Раді зареєстрували законопроєкт, який блокує примусове стягнення з Приватбанку $ 350 млн (10 млрд грн) на користь компаній Суркісів. Документ зареєстрував депутат від «Слуги народу» Юрій Камельчук

https://minfin.com.ua/ua/2020/09/08/51974572/
+50грн !
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