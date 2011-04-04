Додано: Пон 07 вер, 2020 10:37

alex2013a90 написав: greenozon написав: V2

не працюю, але тему вивчаю,

із свіжого, недавно переглянутого по темі - https://www.youtube.com/watch?v=mGQim43ap-I не працюю, але тему вивчаю,із свіжого, недавно переглянутого по темі -

Тоже узнал об этом фонде с этого видео Тоже узнал об этом фонде с этого видео

Несколько лет назад, когда банки начали снижать ставки, немного интересовался.В ОТП-капитал выходила доходность на уровне гривне-депо в "европейских" банках. Пока ещё были Глобусы и т.п. - смысла вообще не было (да и сейчас нет)Ещё смотрел "лайф-страхование" TAS-life - но тогда этот вопрос в некоторым пунктам был неурегулированным, да и доходность на уровне долларо-депо того времени (около 6%)Как выше сказали, по сути - это дать деньги человеку, который купит ОВГЗ и каких-нибудь бумаг вместо тебя, соответственно поделиться с ним своим "интересом". Т.е. смысла ни "в деньгах", ни в "работе, времени" - особо нетПо крайней мере для "пересичных". Может, кому тяжело переносить сумки и паллеты с миллионами с банка в банк, - то подойдётЛично мне более подошло бы ходить в какой-нибудь "фридом-финанс" или подобное, и купить Теслу или FAANG