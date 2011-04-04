Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Несколько лет назад, когда банки начали снижать ставки, немного интересовался. В ОТП-капитал выходила доходность на уровне гривне-депо в "европейских" банках. Пока ещё были Глобусы и т.п. - смысла вообще не было (да и сейчас нет) Ещё смотрел "лайф-страхование" TAS-life - но тогда этот вопрос в некоторым пунктам был неурегулированным, да и доходность на уровне долларо-депо того времени (около 6%)
Как выше сказали, по сути - это дать деньги человеку, который купит ОВГЗ и каких-нибудь бумаг вместо тебя, соответственно поделиться с ним своим "интересом". Т.е. смысла ни "в деньгах", ни в "работе, времени" - особо нет
По крайней мере для "пересичных". Может, кому тяжело переносить сумки и паллеты с миллионами с банка в банк, - то подойдёт
Лично мне более подошло бы ходить в какой-нибудь "фридом-финанс" или подобное, и купить Теслу или FAANG
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Підтриманий Радою сценарій дасть змогу перейти до підвищення суми гарантованих державою вкладів до 600 000 грн після здійснення реструктуризації зазначених боргових зобов’язань Фонду. Для імплементації цієї рекомендації необхідно внести відповідні зміни до законодавства.
Совет по финансовой стабильности согласовал план вхождения государственного Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 1 января 2021 года. Это предложение требует имплементации на уровне закона.
в Національному банку повідомили, що відтік депозитів з українських банків закінчився. Вкладники забирали свої заощадження на початку карантину, але довго це не тривало. А експерти помітили, що українці навчилися накопичувати навіть з мінімальними зарплатами https://www.segodnya.ua/ua/economics/fi ... 75247.html
в Національному банку повідомили, що відтік депозитів з українських банків закінчився. Вкладники забирали свої заощадження на початку карантину, але довго це не тривало. А експерти помітили, що українці навчилися накопичувати навіть з мінімальними зарплатами https://www.segodnya.ua/ua/economics/fi ... 75247.html
Мы их топили-топили...
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Необхідно комплексно підійти до вирішення проблеми: потрібно прийняти закон, що робив би рішення судів і закони, які комусь не подобаються, необов'язковими до виконання. Це ж простіше, ніж реформувати судову систему, збирати докази, готуватися до слухань, тощо.
Да, подход - более чем странный. Проиграли дело в суде - не беда: примем какой-нить закончик, который нам позволит не исполнять судебное решение. Фигли, все законы у нас в рукаве: что захотим - то и нарисуем.
Ещё и гордятся тем, как ловко хотят продинамить законное судебное решение. Правовое государство, ага
mustbe написав:Да, подход - более чем странный. Проиграли дело в суде - не беда: примем какой-нить закончик, который нам позволит не исполнять судебное решение. Фигли, все законы у нас в рукаве: что захотим - то и нарисуем.
Ещё и гордятся тем, как ловко хотят продинамить законное судебное решение. Правовое государство, ага
Имхо мало верится что тот законопроект пройдёт дальше регистрации. Это похоже просто попытка сделать Раду крайней в этом договорняке.