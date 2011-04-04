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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 08 вер, 2020 21:21
Aps сказали ж, что пойдут в европейский суд, там так просто судью Вовка не купишь
Кешбечные карты!
Додано: Вів 08 вер, 2020 21:37
Re: Байки про банки і не тільки....
В европейском суде тем более ловить нечего. Березовский тоже думал, что Абрамович лицо связанное с верхушкой, а судье оказалось все равно что думал Березовский.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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