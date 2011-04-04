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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 08 вер, 2020 21:21
Aps сказали ж, что пойдут в европейский суд, там так просто судью Вовка не купишь
Кешбечные карты!
Додано: Вів 08 вер, 2020 21:37
В европейском суде тем более ловить нечего. Березовский тоже думал, что Абрамович лицо связанное с верхушкой и это всем вроде известно, а судье оказалось все равно, что думал Березовский и кому-что известно.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Сер 09 вер, 2020 00:52
Поясніть технічно, як відбувається таке звернення. Мова про Європейський суд з прав людини? Так туди звертаються громадяни, яких образила держава, як туди може звернутися держава, яка сама себе образила? Чи є якийсь інший європейський суд, де одна гілка державної влади може оскаржувати рішення іншої гілки і на якій підставі?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 09 вер, 2020 10:16
klug я так понимаю есть конвенции права и если страна участник этих правил, то по любому вопросу можно обращаться
Кешбечные карты!
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