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Додано: Вів 08 вер, 2020 21:21
Aps сказали ж, что пойдут в европейский суд, там так просто судью Вовка не купишь
Кешбечные карты!
Додано: Вів 08 вер, 2020 21:37
В европейском суде тем более ловить нечего. Березовский тоже думал, что Абрамович лицо связанное с верхушкой и это всем вроде известно, а судье оказалось все равно, что думал Березовский и кому-что известно.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Сер 09 вер, 2020 00:52
Поясніть технічно, як відбувається таке звернення. Мова про Європейський суд з прав людини? Так туди звертаються громадяни, яких образила держава, як туди може звернутися держава, яка сама себе образила? Чи є якийсь інший європейський суд, де одна гілка державної влади може оскаржувати рішення іншої гілки і на якій підставі?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 09 вер, 2020 10:16
klug я так понимаю есть конвенции права и если страна участник этих правил, то по любому вопросу можно обращаться
Кешбечные карты!
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:37
Верховний Суд зупинив виконання ухвали про стягнення 350 мільйонів доларів з Приватбанку
Верховний Суд 8 вересня відкрив касаційне провадження за скаргою Кабміну та задовольнив клопотання Приватбанку, зупинивши виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року до закінчення касаційного провадження у справі.
Про це повідомляє прес-служба суду.
"Задовольняючи клопотання, Верховний Суд врахував, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 2 вересня 2020 року визначено порядок виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року у справі № 757/7499/17-ц, зокрема, шляхом стягнення з АТ КБ "ПРИВАТБАНК" грошових коштів у сумі 347 млн доларів США", - йдеться у повідомленні.
"Застосовуючи таке зупинення виконання, суд не здійснює оцінку обґрунтованості поданої касаційної скарги, а лише встановлює існування загроз забезпеченню балансу інтересів сторін", - додали в суді.
Додано: Сер 09 вер, 2020 23:58
як вам такий фінт ушамі -
так звані "подлімітні операції"
"В этом случае деньги списываются с карты пользователя без подтверждения / проверки активности карты / доступности суммы."
+50грн !
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