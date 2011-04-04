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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 08 вер, 2020 21:21
Aps сказали ж, что пойдут в европейский суд, там так просто судью Вовка не купишь
Кешбечные карты!
Додано: Вів 08 вер, 2020 21:37
В европейском суде тем более ловить нечего. Березовский тоже думал, что Абрамович лицо связанное с верхушкой и это всем вроде известно, а судье оказалось все равно, что думал Березовский и кому-что известно.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Сер 09 вер, 2020 00:52
Поясніть технічно, як відбувається таке звернення. Мова про Європейський суд з прав людини? Так туди звертаються громадяни, яких образила держава, як туди може звернутися держава, яка сама себе образила? Чи є якийсь інший європейський суд, де одна гілка державної влади може оскаржувати рішення іншої гілки і на якій підставі?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 09 вер, 2020 10:16
klug я так понимаю есть конвенции права и если страна участник этих правил, то по любому вопросу можно обращаться
Кешбечные карты!
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:37
Верховний Суд зупинив виконання ухвали про стягнення 350 мільйонів доларів з Приватбанку
Верховний Суд 8 вересня відкрив касаційне провадження за скаргою Кабміну та задовольнив клопотання Приватбанку, зупинивши виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року до закінчення касаційного провадження у справі.
Про це повідомляє прес-служба суду.
"Задовольняючи клопотання, Верховний Суд врахував, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 2 вересня 2020 року визначено порядок виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року у справі № 757/7499/17-ц, зокрема, шляхом стягнення з АТ КБ "ПРИВАТБАНК" грошових коштів у сумі 347 млн доларів США", - йдеться у повідомленні.
"Застосовуючи таке зупинення виконання, суд не здійснює оцінку обґрунтованості поданої касаційної скарги, а лише встановлює існування загроз забезпеченню балансу інтересів сторін", - додали в суді.
Додано: Сер 09 вер, 2020 23:58
як вам такий фінт ушамі -
так звані "подлімітні операції"
"В этом случае деньги списываются с карты пользователя без подтверждения / проверки активности карты / доступности суммы."
+50грн !
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Додано: Чет 10 вер, 2020 01:23
В Альфе известные списания затронувшие многих растут ногами отсюда.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 08:16
На жаль журнолізд намішав усе на купу і зрештою сам так і не зрозумів, про що він писав статтю. Саме через його бажання похизуватися своїм інтелектом питання про те, чи дійсно платіжна система зобов'язує банк за токенізованими операціями проводити безумовне списання без перевірки залишків та лімітів, залишилося не розкритим.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 10 вер, 2020 09:43
klug
тобто неважливо що в тебе проста дебетка без кред лімітів, овердрафтів - завжди буде метода загнати тебе в мінус?
що робити клієнту, щоб такого не трапилось
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 10 вер, 2020 09:56
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