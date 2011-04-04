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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1023102410251026
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:02

greenozon
Не вносить данные карты на всяких фейсбуках и гуглах. Если нужно что-то оплатить, единоразово заплатил и удалил с их ресурса свою карту :twisted:
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alex2013a90
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:40

В Московії
Депозит — это способ сберечь, а не заработать. Поэтому, если ставка выше инфляции, этого уже может быть достаточно», — отметил Верхошинский. ЦБ последовательно снижал ключевую ставку в ходе кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В июле он опустил ее до нового исторического минимума (4,25%). Вслед за этим падают и ставки по банковским вкладам: по итогам третьей декады августа средняя ставка составила 4,4%. Для сравнения — в начале года она достигала 5,9%.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/10/09/2020/ ... rom_main_3
Так що ми ще жируєм.
Зниження депоставок зупинилось.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:47

  Квесторе_поверніться написав:Депозит — это способ сберечь, а не заработать.


Утверждение выглядит достаточно логичным, для заработка существуют другие виды вложений более активного плана.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:54

  freeze написав:
  Квесторе_поверніться написав:Депозит — это способ сберечь, а не заработать.


Утверждение выглядит достаточно логичным, для заработка существуют другие виды вложений более активного плана.


Що порадите?
V2
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:18

  freeze написав:
Депозит — это способ сберечь, а не заработать.

Утверждение выглядит достаточно логичным, для заработка существуют другие виды вложений более активного плана.

А как по мне - это и то, и другое.
Просто сберечь - можно и другими методами, с разными вероятностями успеха.
Депозиты, которые ничего не зарабатывают - мало кому интересны
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:22

mustbe депозит - это всего лишь механизм, а как и кто его использует - это его личное дело :)
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omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:23

  V2 написав:
  freeze написав:
  Квесторе_поверніться написав:Депозит — это способ сберечь, а не заработать.


Утверждение выглядит достаточно логичным, для заработка существуют другие виды вложений более активного плана.


Що порадите?


Тут у нас много специалистов по вложению денег более умных, и опытных, чем я :D

Я иногда играюсь покупая акционные паллеты товара, которые западные супермаркеты выводят при ежегодной смене ассортимента. Там реально скидки до 90 процентов. Можно здесь поднять минимум в два раза. Но не всегда получается успеть оформить, на этом чрезвычайном узком специализированном рынке тоже не мало активных игроков, которые забирают самое вкусное :D
Понятно, что мой способ никому здесь не подходит. Просто в качестве примера разнообразия.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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