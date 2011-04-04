greenozon
Не вносить данные карты на всяких фейсбуках и гуглах. Если нужно что-то оплатить, единоразово заплатил и удалил с их ресурса свою карту
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 10 вер, 2020 10:02
greenozon
Не вносить данные карты на всяких фейсбуках и гуглах. Если нужно что-то оплатить, единоразово заплатил и удалил с их ресурса свою карту
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Додано: Чет 10 вер, 2020 10:40
В Московії
Депозит — это способ сберечь, а не заработать. Поэтому, если ставка выше инфляции, этого уже может быть достаточно», — отметил Верхошинский. ЦБ последовательно снижал ключевую ставку в ходе кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В июле он опустил ее до нового исторического минимума (4,25%). Вслед за этим падают и ставки по банковским вкладам: по итогам третьей декады августа средняя ставка составила 4,4%. Для сравнения — в начале года она достигала 5,9%.
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Так що ми ще жируєм.
Зниження депоставок зупинилось.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 10:47
Утверждение выглядит достаточно логичным, для заработка существуют другие виды вложений более активного плана.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 10 вер, 2020 10:54
Додано: Чет 10 вер, 2020 11:18
А как по мне - это и то, и другое.
Просто сберечь - можно и другими методами, с разными вероятностями успеха.
Депозиты, которые ничего не зарабатывают - мало кому интересны
Додано: Чет 10 вер, 2020 11:22
mustbe депозит - это всего лишь механизм, а как и кто его использует - это его личное дело
Кешбечные карты!
Додано: Чет 10 вер, 2020 11:23
Тут у нас много специалистов по вложению денег более умных, и опытных, чем я
Я иногда играюсь покупая акционные паллеты товара, которые западные супермаркеты выводят при ежегодной смене ассортимента. Там реально скидки до 90 процентов. Можно здесь поднять минимум в два раза. Но не всегда получается успеть оформить, на этом чрезвычайном узком специализированном рынке тоже не мало активных игроков, которые забирают самое вкусное
Понятно, что мой способ никому здесь не подходит. Просто в качестве примера разнообразия.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 10 вер, 2020 12:47
Свіжий огляд депоставок (по великих банках) від мінфіна
коротко - наче топчимось на місці, хтось чуть підвищує, хтось чуть зменшує
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 10 вер, 2020 13:06
Додано: Чет 10 вер, 2020 13:09
не волнуйтесь это успешно могут сделать и за вас... когда данные о картах утекают из банков или когда данные с вашей карты кто-то подсмотрит.
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