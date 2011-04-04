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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 10 вер, 2020 13:14
Интересную схему наблюдал недавно. Касается она нашумевшей услуги от привата о съеме кеша на кассе ВОГа.
В чем суть:
Приезжаете вы на вог, просите вас заправить на 20л бензина. При оплате картой вас просит ввести пин код. Проверяете транзакцию в своем банке: парапапапааааа...вы сняли с кредитки 600 грн. Еще и пин кодом подтвердили.
Как это работает под капотом: кассир имеет в наличии талоны на бензин, на кофе и прочее (откуда и по какой цене он их покупает это уже другой вопрос) и когда ваш заказ совпадает с тем, что у него есть в наличии он снимает с вас кеш, а сам пробивает вам услугу с талона. И все бы ничего, если вы пенсионер с дебеткой ощада, но по кредитке вы попадаете на бабло.
Рекомендую обратить внимание и проверять свои чеки не отходя от кассы.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 13:15
Menwyy
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Додано: Чет 10 вер, 2020 13:23
ol_zy написав: alex2013a90 написав:greenozon
Не вносить данные карты на всяких фейсбуках и гуглах. Если нужно что-то оплатить, единоразово заплатил и удалил с их ресурса свою карту
не волнуйтесь это успешно могут сделать и за вас... когда данные о картах утекают из банков или когда данные с вашей карты кто-то подсмотрит.
утєчка даних карти чи шахрайство, - це зрозуміло,
тут мова про цілком легальні шляхи, від яких у вас жодних методів захистів
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greenozon
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Додано: Чет 10 вер, 2020 14:04
Menwyy
я думаю тут почти все сразу зайдут и проверят насчитался ли кешбек на операцию и все моментально вылезет
Кешбечные карты!
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