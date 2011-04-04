Додано: Чет 10 вер, 2020 13:14

Интересную схему наблюдал недавно. Касается она нашумевшей услуги от привата о съеме кеша на кассе ВОГа.



В чем суть:

Приезжаете вы на вог, просите вас заправить на 20л бензина. При оплате картой вас просит ввести пин код. Проверяете транзакцию в своем банке: парапапапааааа...вы сняли с кредитки 600 грн. Еще и пин кодом подтвердили.



Как это работает под капотом: кассир имеет в наличии талоны на бензин, на кофе и прочее (откуда и по какой цене он их покупает это уже другой вопрос) и когда ваш заказ совпадает с тем, что у него есть в наличии он снимает с вас кеш, а сам пробивает вам услугу с талона. И все бы ничего, если вы пенсионер с дебеткой ощада, но по кредитке вы попадаете на бабло.



Рекомендую обратить внимание и проверять свои чеки не отходя от кассы.