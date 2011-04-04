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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1024102510261027
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:14

Re: Байки про банки і не тільки....

Интересную схему наблюдал недавно. Касается она нашумевшей услуги от привата о съеме кеша на кассе ВОГа.

В чем суть:
Приезжаете вы на вог, просите вас заправить на 20л бензина. При оплате картой вас просит ввести пин код. Проверяете транзакцию в своем банке: парапапапааааа...вы сняли с кредитки 600 грн. Еще и пин кодом подтвердили.

Как это работает под капотом: кассир имеет в наличии талоны на бензин, на кофе и прочее (откуда и по какой цене он их покупает это уже другой вопрос) и когда ваш заказ совпадает с тем, что у него есть в наличии он снимает с вас кеш, а сам пробивает вам услугу с талона. И все бы ничего, если вы пенсионер с дебеткой ощада, но по кредитке вы попадаете на бабло.

Рекомендую обратить внимание и проверять свои чеки не отходя от кассы.
Menwyy
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:15

Menwyy
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Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:23

  ol_zy написав:
  alex2013a90 написав:greenozon
Не вносить данные карты на всяких фейсбуках и гуглах. Если нужно что-то оплатить, единоразово заплатил и удалил с их ресурса свою карту :twisted:

не волнуйтесь это успешно могут сделать и за вас... когда данные о картах утекают из банков или когда данные с вашей карты кто-то подсмотрит.


утєчка даних карти чи шахрайство, - це зрозуміло,

тут мова про цілком легальні шляхи, від яких у вас жодних методів захистів
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:04

Menwyy я думаю тут почти все сразу зайдут и проверят насчитался ли кешбек на операцию и все моментально вылезет :)
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omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:29

  greenozon написав:klug

тобто неважливо що в тебе проста дебетка без кред лімітів, овердрафтів - завжди буде метода загнати тебе в мінус?

що робити клієнту, щоб такого не трапилось

Не губити картки з безконтактом, авторизацією за підписом і можливістю офплан-оплати, користуватися кешем. Чому не діють ліміти на токенізовані операції (хоча вони проводяться онлайн) і чи так має бути, журнолізд не з'ясував.

  freeze написав:
  Квесторе_поверніться написав:Депозит — это способ сберечь, а не заработать.


Утверждение выглядит достаточно логичным, для заработка существуют другие виды вложений более активного плана.

Який із законів логіки забороняє депозиту бути засобом примноження капіталу? Так можна договоритися до того, що заробітна плата повинна бути достатньою, щоб людина не померла з глоду, а для заробітку є інші види активності.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:50

Re: Байки про банки і не тільки....

  klug написав:Який із законів логіки забороняє депозиту бути засобом примноження капіталу?

Це не логіка, а обідка... В розумного депозайця є прибуток без ризику(бо є понд). Тому його ненавидять і работуні на роботі(бо вони ж ходють на работу!!!' і дрібні бізнесмени(бо вони ризикують своїми й кредитними грошима) :)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:16

Re: Байки про банки і не тільки....

Формально это ваш косяк - вы ввели пин код тем самым подтвердив операцию.
omb написав:Menwyy я думаю тут почти все сразу зайдут и проверят насчитался ли кешбек на операцию и все моментально вылезет :)
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:18

Re: Байки про банки і не тільки....

Эта ситуация была не со мной, человек, который в нее попал предпочел сам оплатить доп расходы, хотя кассир готов был вернуть 100% тела покупки + % по кредиту после нашего возврата на кассу и обсуждения деталей с кассиром.
Vorlon написав:Menwyy
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