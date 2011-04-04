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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1025102610271028
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:35

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omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:56

  greenozon написав:Свіжий огляд депоставок (по великих банках) від мінфіна

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... vki-909-1/

коротко - наче топчимось на місці, хтось чуть підвищує, хтось чуть зменшує


Голова НБУ очікує подальшого зниження процентних ставок
Процентні ставки за кредитами і депозитами знижуватимуться, оскільки вони продовжать реагувати на червневе зниження облікової ставки центробанку до 6%.

Про це повідомив глава Національного банку Кирило Шевченко передає Інтерфакс-Україна.

"Ми бачимо, що трансмісійний механізм щодо зниження ключової ставки ще не спрацював, і ми очікуємо подальшого зниження процентних ставок по депозитах. (...) Відповідним чином будуть реагувати і ставки по кредитах", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів у четвер.

Шевченко зазначив, що в динаміці депозитних ставок вже спостерігаються деякі зрушення, зокрема за півроку за станом на 1 липня середньозважена ставка по депозитах бізнесу знизилася більш ніж на 5 процентних пункту (п.п.) - майже до 5,3%, а по депозитах домогосподарств - на 3,2 п.п., до 10,5%.

"З початку року ставки кредитування знижені. Середньозважена ставка за кредитами для бізнесу станом на кінець серпня становила 9% річних.

Ставки по кредитах для фізосіб знижуються не так швидко, ми не бачимо там стрімкого зниження процентних ставок, але все ж воно є", - додав він.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:06

  jump написав:
  greenozon написав:Свіжий огляд депоставок (по великих банках) від мінфіна

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... vki-909-1/

коротко - наче топчимось на місці, хтось чуть підвищує, хтось чуть зменшує


Голова НБУ очікує подальшого зниження процентних ставок
Процентні ставки за кредитами і депозитами знижуватимуться, оскільки вони продовжать реагувати на червневе зниження облікової ставки центробанку до 6%.

Про це повідомив глава Національного банку Кирило Шевченко передає Інтерфакс-Україна.

"Ми бачимо, що трансмісійний механізм щодо зниження ключової ставки ще не спрацював, і ми очікуємо подальшого зниження процентних ставок по депозитах. (...) Відповідним чином будуть реагувати і ставки по кредитах", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів у четвер.

Шевченко зазначив, що в динаміці депозитних ставок вже спостерігаються деякі зрушення, зокрема за півроку за станом на 1 липня середньозважена ставка по депозитах бізнесу знизилася більш ніж на 5 процентних пункту (п.п.) - майже до 5,3%, а по депозитах домогосподарств - на 3,2 п.п., до 10,5%.

"З початку року ставки кредитування знижені. Середньозважена ставка за кредитами для бізнесу станом на кінець серпня становила 9% річних.

Ставки по кредитах для фізосіб знижуються не так швидко, ми не бачимо там стрімкого зниження процентних ставок, але все ж воно є", - додав він.

ОВДП диктують ставки по депо.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:10

jump ну-ну, только курс дернется, посмотрим что будет с депозитами
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:37

  omb написав:jump ну-ну, только курс дернется, посмотрим что будет с депозитами

Курс поволеньки росте...ставки ОВДП поволеньки ростуть...мають і депоставки поволеньки рости.
Команда Шевченка - ставки депо вниз... тут ні-до-чо-го не приведе.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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