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Додано: Чет 10 вер, 2020 17:35
Квесторе_поверніться если бы не компенсировали, то 100%
Кешбечные карты!
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:56
Голова НБУ очікує подальшого зниження процентних ставок
Процентні ставки за кредитами і депозитами знижуватимуться, оскільки вони продовжать реагувати на червневе зниження облікової ставки центробанку до 6%.
Про це повідомив глава Національного банку Кирило Шевченко передає Інтерфакс-Україна.
"Ми бачимо, що трансмісійний механізм щодо зниження ключової ставки ще не спрацював, і ми очікуємо подальшого зниження процентних ставок по депозитах. (...) Відповідним чином будуть реагувати і ставки по кредитах", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів у четвер.
Шевченко зазначив, що в динаміці депозитних ставок вже спостерігаються деякі зрушення, зокрема за півроку за станом на 1 липня середньозважена ставка по депозитах бізнесу знизилася більш ніж на 5 процентних пункту (п.п.) - майже до 5,3%, а по депозитах домогосподарств - на 3,2 п.п., до 10,5%.
"З початку року ставки кредитування знижені. Середньозважена ставка за кредитами для бізнесу станом на кінець серпня становила 9% річних.
Ставки по кредитах для фізосіб знижуються не так швидко, ми не бачимо там стрімкого зниження процентних ставок, але все ж воно є", - додав він.
Додано: Чет 10 вер, 2020 18:06
ОВДП диктують ставки по депо.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 18:10
jump ну-ну, только курс дернется, посмотрим что будет с депозитами
Кешбечные карты!
Додано: Чет 10 вер, 2020 18:37
Курс поволеньки росте...ставки ОВДП поволеньки ростуть...мають і депоставки поволеньки рости.
Команда Шевченка - ставки депо вниз... тут ні-до-чо-го не приведе.
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