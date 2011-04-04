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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:08
ruvex написав: omb написав:jump
ну-ну, только курс дернется, посмотрим что будет с депозитами
Не стоит забывать про существующие депки под старые %.
та сколько им там осталось.. до января? мои в октябре закончатся
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:36
omb написав: ruvex написав: omb написав:jump
ну-ну, только курс дернется, посмотрим что будет с депозитами
Не стоит забывать про существующие депки под старые %.
та сколько им там осталось.. до января? мои в октябре закончатся
потрібно було ті, що закінчувались перевкладати під 12,5/14,5%
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:00
jump я для себя решил что 16+% это минимум, там же налоги еще, курсовой риск все остальное передавливает
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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