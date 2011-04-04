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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1026102710281029
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:08

  ruvex написав:
  omb написав:jump ну-ну, только курс дернется, посмотрим что будет с депозитами

Не стоит забывать про существующие депки под старые %.
та сколько им там осталось.. до января? мои в октябре закончатся :(
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:36

  omb написав:
  ruvex написав:
  omb написав:jump ну-ну, только курс дернется, посмотрим что будет с депозитами

Не стоит забывать про существующие депки под старые %.
та сколько им там осталось.. до января? мои в октябре закончатся :(


потрібно було ті, що закінчувались перевкладати під 12,5/14,5%
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:00

jump я для себя решил что 16+% это минимум, там же налоги еще, курсовой риск все остальное передавливает
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:03

Фонд гарантування вкладів про збільшення суми гарантування т

Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:22

  omb написав:jump я для себя решил что 16+% это минимум, там же налоги еще, курсовой риск все остальное передавливает


та ніби норм, поки хай буде так, міркую, що після НР піднімуть обліківку і депо підтягнуться відповідно 8)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:25

Оновлений ренкінг банків від YouControl

https://youcontrol.com.ua/articles/nayb ... u-renkinh/

Банки не злякались кризи

YouControl оновив ренкінг фінансової стійкості банків України за підсумками другого кварталу 2020 року. Його результати засвідчили покращення показників фінансової стійкості системи.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:30

  jump написав:
  omb написав:jump я для себя решил что 16+% это минимум, там же налоги еще, курсовой риск все остальное передавливает


та ніби норм, поки хай буде так, міркую, що після НР піднімуть обліківку і депо підтягнуться відповідно 8)

Від авторів "восени точно піднімуть".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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