RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1028102910301031>
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 17:18

Фонд гарантування фізичних вкладів з 11 вересня 2020 року розпочав здійснювати виплати коштів вкладникам банку "Аркада" за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 25 серпня 2020 року включно та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Зазначається, що відшкодування коштів вкладникам здійснюються через відділення банків-агентів Фонду, які підключені до Автоматизованої системи виплат Фонду.

"Для отримання коштів за зазначеними договорами вкладникам необхідно звернутися до будь-якого із вказаних банків-агентів з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу.

Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, у паспорті яких контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків або територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/внесено запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії або на паспорті проставлено слово "відмова")", - пояснили у ФГВФО.

Відшкодування будуть здійснюватись у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень незалежно від кількості вкладів в одному банку.
jump
 
Повідомлень: 3266
З нами з: 18.08.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 20:41

  jump написав:Фонд гарантування фізичних вкладів

:)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12586
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7132 раз.
Подякували: 3327 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 11:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  jump написав:строк дії яких закінчився до 25 серпня 2020 року включно

А які не закінчилися?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34396
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 14:07

  mustbe написав:Это уже не "кушать", это скорее "жрать" )

Ну мы же культурные люди)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2064
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 20:09

:arrow:
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10063
З нами з: 03.11.08
Подякував: 777 раз.
Подякували: 2206 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 11:48

Re: Байки про банки і не тільки....

  flyman написав:Абанк для "розвитку бізнеса" пропонує 100К під 30+% на рік, і ще під вищий % на два.


Півтора року назад абанк пропонував кредити готівкою під 170% у грн, що відповідало 250% у СКВ. Так що банк знизив апетити майже в 10 раз.
У травні цього року:
  Ой+ написав:
  Игорь Алексеевич написав:в а - банке говорят.
грн. полно. хотят кредитовать, но кому хотят впихнуть кредит с сумасшедшими процентами, тот то дружит с головой и не хочет его брать.


Мені на акаунт приходило. Я так розумію за три роки треба віддати три тіла:
Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3645
З нами з: 19.04.12
Подякував: 50 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 18:06

Тільки 5-7-9 і не прОцентом більше. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34396
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 18:28

  Квесторе_поверніться написав:Тільки 5-7-9 і не прОцентом більше. :)
всем от государства не хватит
omb
 
Повідомлень: 2064
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 21:18

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Тільки 5-7-9 і не прОцентом більше.


за красивые глаза не дают , а за "все остальное" и это превращает 5-7-9 в полочный кредит. Сделать деньги этими деньгами не выйдет , а для другого он и не нужен.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3605
З нами з: 23.11.14
Подякував: 638 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 08:12

Re: Байки про банки і не тільки....

Ну що гривнедепошніки. При курсі ПА28 депозити, відкриті минулого року
менше, чим на 15% перетворюються в гарбуза. А якщо врахувати, що минулого
року ще можна було відкривати під 5% у доларах, то долародепозитчики зараз
мають еквівалент 18%+ у грн. після податків. А євродепозитчики при річному
депо у 4% мають близько 25% річних у грн.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21483
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 1560 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1028102910301031>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
244 216463
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 16:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 84450
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 22160
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89321)
14.09.2020 08:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron