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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 14 вер, 2020 08:20
flyman написав:
Ну що гривнедепошніки. При курсі ПА28 депозити, відкриті минулого року
менше, чим на 15% перетворюються в гарбуза. А якщо врахувати, що минулого
року ще можна було відкривати під 5% у доларах, то долародепозитчики зараз
мають еквівалент 18%+ у грн. після податків. А євродепозитчики при річному
депо у 4% мають близько 25% річних у грн.
Який курс долара і євро минулого року Ви використовуєте в розрахунках?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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