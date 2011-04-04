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flyman написав:Ну що гривнедепошніки. При курсі ПА28 депозити, відкриті минулого року менше, чим на 15% перетворюються в гарбуза. А якщо врахувати, що минулого року ще можна було відкривати під 5% у доларах, то долародепозитчики зараз мають еквівалент 18%+ у грн. після податків. А євродепозитчики при річному депо у 4% мають близько 25% річних у грн.
Який курс долара і євро минулого року Ви використовуєте в розрахунках?
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flyman написав:Ну що гривнедепошніки. При курсі ПА28 депозити, відкриті минулого року менше, чим на 15% перетворюються в гарбуза. А якщо врахувати, що минулого року ще можна було відкривати під 5% у доларах, то долародепозитчики зараз мають еквівалент 18%+ у грн. після податків. А євродепозитчики при річному депо у 4% мають близько 25% річних у грн.
Який курс долара і євро минулого року Ви використовуєте в розрахунках?
минулорічний, заходите на сайт НБУ, або мінфін, або міняйло
flyman написав:Ну що гривнедепошніки. При курсі ПА28 депозити, відкриті минулого року менше, чим на 15% перетворюються в гарбуза. А якщо врахувати, що минулого року ще можна було відкривати під 5% у доларах, то долародепозитчики зараз мають еквівалент 18%+ у грн. після податків. А євродепозитчики при річному депо у 4% мають близько 25% річних у грн.
Это текущее состояние, такое же, как прошедшие пол года возможного сидения на голом пусть и зеленом заборе. И чтобы вовремя стать евро как и баксо депозитчиком, нужно не меньше чуйки чем в обмене. А можно и быть с минусом с "гарбузом". Для гривнедепо также важен момент перехода, а не текущее состояние.
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flyman написав:Ну що гривнедепошніки. При курсі ПА28 депозити, відкриті минулого року менше, чим на 15% перетворюються в гарбуза. А якщо врахувати, що минулого року ще можна було відкривати під 5% у доларах, то долародепозитчики зараз мають еквівалент 18%+ у грн. після податків. А євродепозитчики при річному депо у 4% мають близько 25% річних у грн.
Это текущее состояние, такое же, как прошедшие пол года возможного сидения на голом пусть и зеленом заборе. И чтобы вовремя стать евро как и баксо депозитчиком, нужно не меньше чуйки чем в обмене. А можно и быть с минусом с "гарбузом". Для гривнедепо также важен момент перехода, а не текущее состояние.
здав 100 ойро ПА33 "на хліб", зафіксував 25% у грн.