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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1028102910301031
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 08:20

  flyman написав:Ну що гривнедепошніки. При курсі ПА28 депозити, відкриті минулого року
менше, чим на 15% перетворюються в гарбуза. А якщо врахувати, що минулого
року ще можна було відкривати під 5% у доларах, то долародепозитчики зараз
мають еквівалент 18%+ у грн. після податків. А євродепозитчики при річному
депо у 4% мають близько 25% річних у грн.

Який курс долара і євро минулого року Ви використовуєте в розрахунках?
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 08:57

  Квесторе_поверніться написав:
  flyman написав:Ну що гривнедепошніки. При курсі ПА28 депозити, відкриті минулого року
менше, чим на 15% перетворюються в гарбуза. А якщо врахувати, що минулого
року ще можна було відкривати під 5% у доларах, то долародепозитчики зараз
мають еквівалент 18%+ у грн. після податків. А євродепозитчики при річному
депо у 4% мають близько 25% річних у грн.

Який курс долара і євро минулого року Ви використовуєте в розрахунках?

минулорічний,
заходите на сайт НБУ, або мінфін, або міняйло
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 09:00

flyman вы берете наверно самый низкий курс доллара.. так не совсем честно
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omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 09:20

  omb написав:flyman вы берете наверно самый низкий курс доллара.. так не совсем честно

https://charts.finance.ua/ua/currency/order/-/1/usd
16.09.19: 24.34 24.61

https://minfin.com.ua/ua/currency/2019-09-13/
24,650 24,900

НБУ
24.83118400

Підрахуй

Скріншоти долярчика, думаю, ніхто не забув.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 13:11

  flyman написав:Ну що гривнедепошніки. При курсі ПА28 депозити, відкриті минулого року
менше, чим на 15% перетворюються в гарбуза. А якщо врахувати, що минулого
року ще можна було відкривати під 5% у доларах, то долародепозитчики зараз
мають еквівалент 18%+ у грн. після податків. А євродепозитчики при річному
депо у 4% мають близько 25% річних у грн.

Это текущее состояние, такое же, как прошедшие пол года возможного сидения на голом пусть и зеленом заборе. И чтобы вовремя стать евро как и баксо депозитчиком, нужно не меньше чуйки чем в обмене. А можно и быть с минусом с "гарбузом". Для гривнедепо также важен момент перехода, а не текущее состояние.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 14:03

  ruvex написав:
  flyman написав:Ну що гривнедепошніки. При курсі ПА28 депозити, відкриті минулого року
менше, чим на 15% перетворюються в гарбуза. А якщо врахувати, що минулого
року ще можна було відкривати під 5% у доларах, то долародепозитчики зараз
мають еквівалент 18%+ у грн. після податків. А євродепозитчики при річному
депо у 4% мають близько 25% річних у грн.

Это текущее состояние, такое же, как прошедшие пол года возможного сидения на голом пусть и зеленом заборе. И чтобы вовремя стать евро как и баксо депозитчиком, нужно не меньше чуйки чем в обмене. А можно и быть с минусом с "гарбузом". Для гривнедепо также важен момент перехода, а не текущее состояние.

здав 100 ойро ПА33 "на хліб", зафіксував 25% у грн.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 14:25

  flyman написав:здав 100 ойро ПА33 "на хліб", зафіксував 25% у грн.

С марта месяца также сдавали, курс был другой.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 16:25

  flyman написав:
  ruvex написав:
  flyman написав:Ну що гривнедепошніки. При курсі ПА28 депозити, відкриті минулого року
менше, чим на 15% перетворюються в гарбуза. А якщо врахувати, що минулого
року ще можна було відкривати під 5% у доларах, то долародепозитчики зараз
мають еквівалент 18%+ у грн. після податків. А євродепозитчики при річному
депо у 4% мають близько 25% річних у грн.

Это текущее состояние, такое же, как прошедшие пол года возможного сидения на голом пусть и зеленом заборе. И чтобы вовремя стать евро как и баксо депозитчиком, нужно не меньше чуйки чем в обмене. А можно и быть с минусом с "гарбузом". Для гривнедепо также важен момент перехода, а не текущее состояние.

здав 100 ойро ПА33 "на хліб", зафіксував 25% у грн.

так а шо робить,якщо й кури не клюють? :roll:
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Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 17:08

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:здав 100 ойро ПА33 "на хліб", зафіксував 25% у грн.

так а шо робить,якщо й кури не клюють? :roll:
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от мну поповняє зараз фонд кавалірок і комірок, і ремонти, а не депи...
грошей зовсім нема, пора міняти єври на хліб
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