Кімната з вікном і кімната без вікна з мінімальною квадратурою.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 15 вер, 2020 07:59
Кімната з вікном і кімната без вікна з мінімальною квадратурою.
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Додано: Вів 15 вер, 2020 16:04
Это Вы продешевили
В сентябре 2019 года ставки были гораздо выше пяти процентов:
Альфа: 5,5% на 3 года
СIВ: 5,5% на 18 месяцев
РВС: 5,5% на 3 года (с пополнением)
Мисто: 5,75% на 18 месяцев (с пополнением)
Коминвест: 6% на 5 лет (с пополнением)
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 15 вер, 2020 17:15
Так отож.
П.С.
У валютній темі написав вдень:
Сьогодні усреднився:
€200 33,1
$100 27,95
Долар куплений на НР по 24.6 дав за 9.5 міс. 19.2% річних, що еквівалентно 23.9% у грн. до оподаткування
Так що гривневий депозит наразі виглядає стрьомно.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 15 вер, 2020 17:18
flyman ну вот купил ты доллары и теперь все.. никто ничего теперь не даст % по долларовым депо около плинтуса
Кешбечные карты!
Додано: Вів 15 вер, 2020 17:26
Не купив, а продав.
В перерахунку на річну дохідність вийшло 19.2% після податків для підргрушного долара, купленого на Новий 2020 рік. Ще й тролили так звані гривне патріоти
https://fi202x.blogspot.com/
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