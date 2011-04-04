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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1029103010311032
Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 07:59

  V2 написав:
  flyman написав:кавалірок і комірок


Як розшифровуються дані поняття? :roll:

Кімната з вікном і кімната без вікна з мінімальною квадратурою.
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 16:04

  flyman написав:А якщо врахувати, що минулого року ще можна було відкривати під 5% у доларах

Это Вы продешевили :wink:
В сентябре 2019 года ставки были гораздо выше пяти процентов:
Альфа: 5,5% на 3 года
СIВ: 5,5% на 18 месяцев
РВС: 5,5% на 3 года (с пополнением)
Мисто: 5,75% на 18 месяцев (с пополнением)
Коминвест: 6% на 5 лет (с пополнением)
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 17:15

  lubopytnaya написав:
  flyman написав:А якщо врахувати, що минулого року ще можна було відкривати під 5% у доларах

Это Вы продешевили :wink:
В сентябре 2019 года ставки были гораздо выше пяти процентов:
Альфа: 5,5% на 3 года
СIВ: 5,5% на 18 месяцев
РВС: 5,5% на 3 года (с пополнением)
Мисто: 5,75% на 18 месяцев (с пополнением)
Коминвест: 6% на 5 лет (с пополнением)


Так отож.

П.С.

У валютній темі написав вдень:

Сьогодні усреднився:
€200 33,1
$100 27,95

Долар куплений на НР по 24.6 дав за 9.5 міс. 19.2% річних, що еквівалентно 23.9% у грн. до оподаткування

Так що гривневий депозит наразі виглядає стрьомно.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 17:18

flyman ну вот купил ты доллары и теперь все.. никто ничего теперь не даст :) % по долларовым депо около плинтуса
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 17:26

  omb написав:flyman ну вот купил ты доллары и теперь все.. никто ничего теперь не даст :) % по долларовым депо около плинтуса

Не купив, а продав.
В перерахунку на річну дохідність вийшло 19.2% після податків для підргрушного долара, купленого на Новий 2020 рік. Ще й тролили так звані гривне патріоти
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 22:32

Re: Байки про банки і не тільки....

Это если все осталось на том же уровне цен, а цены на немало товаров выросли где-то на 10, а где-то на 20%. Не в упрек тебе, но нифига ты не заработал, как и остальные. Сам на днях считал подобное, потом посмотрел на цены (а они вот прям на глазах за пару недель на некоторое на 5+% ушли).

Да и сколько ты купил того бакса в ту удачную дату, которую принимаешь для рассчета? Копейки скорее всего (аля здав 100 ойро на хлиб)

Так что тут бакс только в долгую. +-2 грн это как говорят тут некоторые "пук в лужу".
flyman написав:
  omb написав:flyman ну вот купил ты доллары и теперь все.. никто ничего теперь не даст :) % по долларовым депо около плинтуса

Не купив, а продав.
В перерахунку на річну дохідність вийшло 19.2% після податків для підргрушного долара, купленого на Новий 2020 рік. Ще й тролили так звані гривне патріоти
Menwyy
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:16

  Menwyy написав:Это если все осталось на том же уровне цен, а цены на немало товаров выросли где-то на 10, а где-то на 20%. Не в упрек тебе, но нифига ты не заработал, как и остальные. Сам на днях считал подобное, потом посмотрел на цены (а они вот прям на глазах за пару недель на некоторое на 5+% ушли).

Да и сколько ты купил того бакса в ту удачную дату, которую принимаешь для рассчета? Копейки скорее всего (аля здав 100 ойро на хлиб)

Так что тут бакс только в долгую. +-2 грн это как говорят тут некоторые "пук в лужу".
flyman написав:
  omb написав:flyman ну вот купил ты доллары и теперь все.. никто ничего теперь не даст :) % по долларовым депо около плинтуса

Не купив, а продав.
В перерахунку на річну дохідність вийшло 19.2% після податків для підргрушного долара, купленого на Новий 2020 рік. Ще й тролили так звані гривне патріоти

i яка мораль?
вкладатися в фамільне срібло, чи Архістратиги?
моя мораль, що тримання долара (тим паче на депо), починаючи з осені минулого року більш вигідна стратегія, чим тримання гривнедепо.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:36

Re: Байки про банки і не тільки....

Мораль: не звиздеть про успешный успех там, где его нет.
flyman написав:
  Menwyy написав:Это если все осталось на том же уровне цен, а цены на немало товаров выросли где-то на 10, а где-то на 20%. Не в упрек тебе, но нифига ты не заработал, как и остальные. Сам на днях считал подобное, потом посмотрел на цены (а они вот прям на глазах за пару недель на некоторое на 5+% ушли).

Да и сколько ты купил того бакса в ту удачную дату, которую принимаешь для рассчета? Копейки скорее всего (аля здав 100 ойро на хлиб)

Так что тут бакс только в долгую. +-2 грн это как говорят тут некоторые "пук в лужу".
flyman написав:[quote="5057954:omb"]flyman ну вот купил ты доллары и теперь все.. никто ничего теперь не даст :) % по долларовым депо около плинтуса

Не купив, а продав.
В перерахунку на річну дохідність вийшло 19.2% після податків для підргрушного долара, купленого на Новий 2020 рік. Ще й тролили так звані гривне патріоти

i яка мораль?
вкладатися в фамільне срібло, чи Архістратиги?
моя мораль, що тримання долара (тим паче на депо), починаючи з осені минулого року більш вигідна стратегія, чим тримання гривнедепо.[/quote]
Menwyy
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 16:15

  flyman написав:чим тримання гривнедепо.
так гривнедепо итак самоустранились, в виду низких %
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 16:18

  flyman написав:
  Menwyy написав:Это если все осталось на том же уровне цен, а цены на немало товаров выросли где-то на 10, а где-то на 20%. Не в упрек тебе, но нифига ты не заработал, как и остальные. Сам на днях считал подобное, потом посмотрел на цены (а они вот прям на глазах за пару недель на некоторое на 5+% ушли)

Так что тут бакс только в долгую. +-2 грн это как говорят тут некоторые "пук в лужу".
flyman написав:Не купив, а продав.
В перерахунку на річну дохідність вийшло 19.2% після податків для підргрушного долара, купленого на Новий 2020 рік. Ще й тролили так звані гривне патріоти


i яка мораль?
мораль:
сейчас, т.е. месяц-два, перед всё нарастающей инфляцией усиленно ТРАТИТЬ на себя любимых,
пока не случится (а оно будет обязательно, Ермаком и Гетманцевым клянусь!) аналогичное такому:
  greenozon написав:Белорусские банки резко повысили ставки по... вкладам в местной валюте на фоне ... кризиса ......
На рынке уже есть ставки под 20%, хотя недавно были ниже 10%
flysoulfly
 
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