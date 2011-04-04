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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1030103110321033
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 16:23

  flysoulfly написав:
  flyman написав:
  Menwyy написав:Это если все осталось на том же уровне цен, а цены на немало товаров выросли где-то на 10, а где-то на 20%. Не в упрек тебе, но нифига ты не заработал, как и остальные. Сам на днях считал подобное, потом посмотрел на цены (а они вот прям на глазах за пару недель на некоторое на 5+% ушли)

Так что тут бакс только в долгую. +-2 грн это как говорят тут некоторые "пук в лужу".


i яка мораль?
мораль:
сейчас, т.е. месяц-два, перед всё нарастающей инфляцией усиленно ТРАТИТЬ на себя любимых,
пока не случится (а оно будет обязательно, Ермаком и Гетманцевым клянусь!) аналогичное такому:
  greenozon написав:Белорусские банки резко повысили ставки по... вкладам в местной валюте на фоне ... кризиса ......
На рынке уже есть ставки под 20%, хотя недавно были ниже 10%

ждем на старих стовпчиках
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 00:32

Re: Байки про банки і не тільки....

  flyman написав:ждем на старих стовпчиках

та скільки там того "ждання"... якигось пару місяців
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 06:46

  greenozon написав:
  flyman написав:ждем на старих стовпчиках

та скільки там того "ждання"... якигось пару місяців

А конячників і Руслана пару років.
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