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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 16 вер, 2020 16:23
flysoulfly написав: flyman написав: Menwyy написав:
Это если все осталось на том же уровне цен, а цены на немало товаров выросли где-то на 10, а где-то на 20%. Не в упрек тебе, но нифига ты не заработал, как и остальные. Сам на днях считал подобное, потом посмотрел на цены (а они вот прям на глазах за пару недель на некоторое на 5+% ушли)
Так что тут бакс только в долгую. +-2 грн это как говорят тут некоторые "пук в лужу".
i яка мораль?
мораль:
сейчас, т.е. месяц-два, перед всё нарастающей инфляцией усиленно ТРАТИТЬ на себя любимых,
пока не случится (а оно будет обязательно, Ермаком и Гетманцевым клянусь!) аналогичное такому:
greenozon написав:
Белорусские банки резко повысили ставки по... вкладам в местной валюте на фоне ... кризиса
......
На рынке уже есть ставки под 20%, хотя недавно были ниже 10%
ждем на старих стовпчиках
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Додано: Чет 17 вер, 2020 00:32
flyman написав:
ждем на старих стовпчиках
та скільки там того "ждання"... якигось пару місяців
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greenozon
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Додано: Чет 17 вер, 2020 06:46
greenozon написав: flyman написав:
ждем на старих стовпчиках
та скільки там того "ждання"... якигось пару місяців
У конячників і Руслана пару років.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 15:29
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Додано: Чет 17 вер, 2020 15:51
greenozon написав: flyman написав:
ждем на старих стовпчиках
та скільки там того "ждання"... якигось пару місяців
так те пару месяцев перекроют полгода на новых ставках
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