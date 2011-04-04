Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
YKK написав:Доброго вечера всем. Что происходит с процентными ставками по гивневому депо в Украине? Это тенденция сохранится или есть надежда, что к концу года все таки ставки увеличат? Заканчивается гривдепо в конце месяца и вот даже не знаю что делать- держать деньги с такими ставками не вижу смысла, но в тоже время забирать деньги из банка - это определенный гемор+ коронавирусная шиза тоже может внести свои коррективы.
Закиньте в Фарс під 12% на карту чорну КоКо або Жовту. З цим посиланням можна замовити http://lx4.me/c/M1NMYoaB. А там видно буде...криза має ставки підштовхнути вверх.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
та вопрос в том - А что потом? та и 12 минус налоги выходит 9,6%? шо делать дальше? ставки на текущих мизер 4% ... 7%, после налогов воопше голяк... шо делать? а ещё и доллар растёт, в который тоже стрёмно заходить так как там работает печатный станок...