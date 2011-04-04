RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1032103310341035>
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:16

  YKK написав:Доброго вечера всем. Что происходит с процентными ставками по гивневому депо в Украине? Это тенденция сохранится или есть надежда, что к концу года все таки ставки увеличат? Заканчивается гривдепо в конце месяца и вот даже не знаю что делать- держать деньги с такими ставками не вижу смысла, но в тоже время забирать деньги из банка - это определенный гемор+ коронавирусная шиза тоже может внести свои коррективы.

Закиньте в Фарс під 12% на карту чорну КоКо або Жовту.
З цим посиланням можна замовити http://lx4.me/c/M1NMYoaB.
А там видно буде...криза має ставки підштовхнути вверх.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34439
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:17

Квесторе_поверніться с 17 октября 9% в фарсе и ссылка не поможет
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2115
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:25

  omb написав:alex2013a90 ну или держать баксы в банке и ждать к моря погоды


Уже літаки з валютою в карантин переставали літати ... тому у випадку форс-мажорів, реальний варіант отримати все в гривні :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10133
З нами з: 30.11.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:26

  omb написав:Квесторе_поверніться с 17 октября 9% в фарсе и ссылка не поможет

Це по жовтій. По чорній до 15000 15%.
Можна місяць жовту поюзати.
Сьогодні замовлення а завтра в відділенні і забрати.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Чет 17 вер, 2020 21:43, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34439
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:37

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:По чорній 12%.

Уже давно 9.

Это как раз по желтой было 12, но теперь тоже 9.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1338
З нами з: 06.08.19
Подякував: 322 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:43

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:По чорній 12%.

Уже давно 9.

Это как раз по желтой было 12, но теперь тоже 9.

Так Ви праві.
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... _debet.pdf
Відстав від життя.
Виправив. :oops:
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34439
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  vitaliy_berdinskikh написав:было 12

Ше місяць буде.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34439
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:59

  Квесторе_поверніться написав:Ше місяць буде.


та вопрос в том - А что потом?
та и 12 минус налоги выходит 9,6%?
шо делать дальше?
ставки на текущих мизер 4% ... 7%, после налогов воопше голяк...
шо делать?
а ещё и доллар растёт, в который тоже стрёмно заходить так как там работает печатный станок...
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4306
З нами з: 21.04.11
Подякував: 625 раз.
Подякували: 418 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:18

  omb написав:alex2013a90 ну или держать баксы в банке и ждать к моря погоды

В Польському
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21571
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1167 раз.
Подякували: 1568 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:22

uaprofi ну там печатный станок на весь мир влияет, а наш печатный только на нас
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2115
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1032103310341035>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
244 216533
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 16:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 84507
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 22184
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.