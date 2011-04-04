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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1032103310341035
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:40

в деполюдей є дві задачі
- зберегти
- примножити

раніше усі примножували (ставки 20-30 в грн)
зараз треба думати про зберегти

Під зберегти маю на увазі здолати звірюгу під іменем інфляція, яка як та міль їсть наші кревні
+50грн !
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