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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1032103310341035
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:40

в деполюдей є дві задачі
- зберегти
- примножити

раніше усі примножували (ставки 20-30 в грн)
зараз треба думати про зберегти

Під зберегти маю на увазі здолати звірюгу під іменем інфляція, яка як та міль їсть наші кревні
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 23:32

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:в деполюдей є дві задачі

есть еще одна, задачка дяди ИЗИ:
есть ручной ФОП , сколько будет стоить посадить ему терминал , себестоимость обслуживания счета , чтобы потом рубить кешбеки ? в каком банке терминал найдешевший и геммора меньше? Категория ПРОДУКТЫ
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 00:00

  Goodman написав:
  greenozon написав:в деполюдей є дві задачі

есть еще одна, задачка дяди ИЗИ:
есть ручной ФОП , сколько будет стоить посадить ему терминал , себестоимость обслуживания счета , чтобы потом рубить кешбеки ? в каком банке терминал найдешевший и геммора меньше? Категория ПРОДУКТЫ

Та це якась мишина возня. Якщо великі кешбеки на группи МСС, як у Моні, Фарсіка, Спортіка та інших, там є обмеження на максимальну сумму, як у Моні - це 500 грн.
Потім по ФОПу ж є обмеження з обороту, якщо він вилізе, то і наЛОХи будуть вище.
Думаю, що тут масса підводних каменів :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 00:23

  flyman написав:
  omb написав:alex2013a90 ну или держать баксы в банке и ждать к моря погоды

В Польському


В Польші надрукували злотих і борг найвищий в історії... До 100К гарантія держави.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 00:31

Re: Байки про банки і не тільки....

  Скупердяй написав:Та це якась мишина возня


Ну так Днепр силен притоками. Там ручеек, тут ричечка , сяма - болотце .... дивись и полноводная река.
Справочно: для 1-й группы (не используют наемный труд, работают сами на себя) лимит годового дохода повысили с 300 тыс. до 1 млн грн
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 06:56

Re: Байки про банки і не тільки....

  Скупердяй написав:там є обмеження на максимальну сумму, як у Моні - це 500 грн.


Не завжди, зараз , наприклад, по ельдорадо без обмеження:
Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
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