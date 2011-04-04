в деполюдей є дві задачі
- зберегти
- примножити
раніше усі примножували (ставки 20-30 в грн)
зараз треба думати про зберегти
Під зберегти маю на увазі здолати звірюгу під іменем інфляція, яка як та міль їсть наші кревні
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 17 вер, 2020 22:40
в деполюдей є дві задачі
- зберегти
- примножити
раніше усі примножували (ставки 20-30 в грн)
зараз треба думати про зберегти
Під зберегти маю на увазі здолати звірюгу під іменем інфляція, яка як та міль їсть наші кревні
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 17 вер, 2020 23:32
Re: Байки про банки і не тільки....
есть еще одна, задачка дяди ИЗИ:
есть ручной ФОП , сколько будет стоить посадить ему терминал , себестоимость обслуживания счета , чтобы потом рубить кешбеки ? в каком банке терминал найдешевший и геммора меньше? Категория ПРОДУКТЫ
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: П'ят 18 вер, 2020 00:00
Та це якась мишина возня. Якщо великі кешбеки на группи МСС, як у Моні, Фарсіка, Спортіка та інших, там є обмеження на максимальну сумму, як у Моні - це 500 грн.
Потім по ФОПу ж є обмеження з обороту, якщо він вилізе, то і наЛОХи будуть вище.
Думаю, що тут масса підводних каменів
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: П'ят 18 вер, 2020 00:23
В Польші надрукували злотих і борг найвищий в історії... До 100К гарантія держави.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 00:31
Re: Байки про банки і не тільки....
Ну так Днепр силен притоками. Там ручеек, тут ричечка , сяма - болотце .... дивись и полноводная река.
Справочно: для 1-й группы (не используют наемный труд, работают сами на себя) лимит годового дохода повысили с 300 тыс. до 1 млн грн
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: П'ят 18 вер, 2020 06:56
Re: Байки про банки і не тільки....
Не завжди, зараз , наприклад, по ельдорадо без обмеження:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:01
держать баксы в банке
про злоті не було ні слова
гарантія в 100К але євро.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:22
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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