В Альфе - нету счётов(((. Исторически, не сложилось...
Приват - 0,5% на 2620. А на 2600 (юр.лица) - так и осталось 3 грн.
Если не прав - поправьте, плиз.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:23
В Альфе - нету счётов(((. Исторически, не сложилось...
Приват - 0,5% на 2620. А на 2600 (юр.лица) - так и осталось 3 грн.
Если не прав - поправьте, плиз.
Отримай бонус при оформленні карток:
Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:45
jay2004 у универсала был платный сэп, как сейчас не слежу
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:47
Re: Байки про банки і не тільки....
Приват за платёж на юрлицо комиссия 0,5%, но максимум 200 гривен. До 145000 гривен можно одним платежом за раз за 200 гривен
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